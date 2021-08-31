Болезнь сердца: отказ от одного вида пищи значительно снижает риск, говорится в новом исследовании
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Болезнь сердца: отказ от одного вида пищи значительно снижает риск, говорится в новом исследовании

6:00:528/31/2021,ДЖЕССИКА KNIBBSФото: pexels.com
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Новое исследование показало, что сокращение 20 процентов сахара из упакованных продуктов и 40 процентов из напитков может предотвратить 2,48 миллиона случаев сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты.

кардиограмма сердце
Сахар - одна из самых очевидных добавок к продуктам питания, которые следует сократить до разумных количеств

Болезнь сердца: около 7,6 миллиона человек в Великобритании живут с сердечными заболеваниями или заболеваниями системы кровообращения: четыре миллиона мужчин и 3,6 миллиона женщин по данным British Heart Foundation. Согласно последнему исследованию, вы можете значительно снизить риск, отказавшись от одного вида пищи. Что это?
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является основной причиной смерти как в Великобритании, так и во всем мире. Болезнь сердца вызывается блокировкой или замедлением кровоснабжения из-за скопления жировой ткани в артериях. Новое исследование советует отказаться от одного вида пищи, который может значительно снизить риск развития потенциально опасного для жизни состояния.
Новое исследование показало, что сокращение 20 процентов сахара из упакованных продуктов и 40 процентов из напитков может предотвратить 2,48 миллиона случаев сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты, сердечные приступы и остановку сердца, пишет express.co.uk.

Группа исследователей из Массачусетской больницы общего профиля (MGH), Школы диетологии и политики им. Фридмана при Университете Тафтса, Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана и Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка (NYC DOH) создала модель, чтобы увидеть влияние прагматичного снижения сахара в крови и его влияние на здоровье.

Потребление сладких продуктов и напитков тесно связано с ожирением и такими заболеваниями, как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания, которые являются основной причиной смертности.

«Сахар - одна из самых очевидных добавок к продуктам питания, которые следует сократить до разумных количеств», - сказал д-р Дариуш Мозаффарян, соавтор и декан Школы диетологии и политики им. Фридмана в Университете Тафтса.

«Наши результаты показывают, что пришло время реализовать национальную программу с добровольными целями по снижению сахара, которая может привести к значительным улучшениям в области здравоохранения, неравенства в отношении здоровья и расходов на здравоохранение менее чем за десять лет».
В другом исследовании, опубликованном в JAMA Internal Medicine, изучалось разрушительное воздействие добавленного сахара на сердце.

Доктор Франк Ху и его коллеги обнаружили связь между диетой с высоким содержанием сахара и повышенным риском смерти от сердечных заболеваний.

В течение 15-летнего исследования люди, которые получали от 17 до 21 процента своих калорий за счет добавления сахара, имели на 38 процентов более высокий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто потреблял 8 процентов своих калорий в виде добавленного сахара.

«По сути, чем выше потребление добавленного сахара, тем выше риск сердечных заболеваний», - пояснил д-р Ху.
Потребление слишком большого количества добавленного сахара может повысить кровяное давление и усилить хроническое воспаление, которые являются патологическими путями к сердечным заболеваниям.

Употребление слишком большого количества сахара также может привести к кариесу, связанному с сердечными заболеваниями.

Хотя эта связь все еще является предметом исследования, существует достаточно доказательств связи кариеса с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому стоматологи и кардиологи рекомендуют снизить потребление сахара и регулярно проходить стоматологические осмотры и чистки для борьбы с этим риском.

Есть некоторые свидетельства того, что у людей с заболеваниями десен более толстые кровеносные сосуды на шее, и что постоянные инфекции низкого уровня могут негативно повлиять на сердце.

Повреждение сердца сахаром может включать:


  • Повышение вероятности развития диабета 2 типа, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта.
  • Повышение уровня сахара в крови (и, соответственно, уровня инсулина), что увеличивает риск ожирения и сердечных заболеваний.
  • Остановить расщепление триглицеридов (жир в крови, связанный с сердечно-сосудистыми заболеваниями).
  • Снижает уровень холестерина ЛПВП («хороший» холестерин), одновременно повышая уровень ЛПНП («плохой» холестерин).
  • Повышение артериального давления за счет увеличения накопления натрия в организме.

По данным Американской кардиологической ассоциации, симптомы сердечных заболеваний могут включать:

  • Грудная боль
  • Чувство тошноты
  • Боль в животе
  • Потливость
  • Боль в ноге
  • Боль в руке
  • Боль в челюсти
  • Ощущение удушья
  • Опухшие лодыжки
  • Крайняя усталость
  • Аритмия

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