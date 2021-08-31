Как сажать луковицы фрезии: руководство
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Как сажать луковицы фрезии: руководство

5:30:538/31/2021,ФИБИ КОРНИШФото: pixabay.com
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Одна из лучших особенностей луковиц фрезии заключается в том, что их можно перерабатывать и снова выращивать на следующий год после цветения.

Фрезии лучше всего сажать в хорошо дренированную почву

Растения FREESIA - это ароматные и нежные цветы, которые могут стать ярким дополнением к горшку как дома, так и в саду - но как сажать эти цветы с клубнелуковицами?
Посадка луковиц фрезии - это время, чтобы дать этим ярким лепесткам шанс зацвести в вашем летнем саду, и знание того, как правильно их посадить для получения сильных корней, является ключом к обеспечению повторяющегося периода цветения из года в год. Уход за этим многолетником так же важен, как и его правильная посадка, и именно так и следует делать, рассказывает express.co.uk.

Когда сажать фрезии

Фрезии лучше всего сажать в хорошо дренированную почву, так как они подвержены гниению при переувлажнении.

Хотя эти растения с красивыми лепестками универсальны в том, где их можно сажать, они не морозостойкие, поэтому их можно высаживать на открытом воздухе только весной или в начале лета.

Точное время посадки зависит от того, где вы выращиваете фрезии, так как период их цветения будет зависеть от среды их выращивания.

Сентябрь не за горами, и самое время посадить фрезии в ваши любимые горшки по всему дому.

Фрезии, выращиваемые в помещении, следует сажать осенью, чтобы они зацвели в конце зимы.

Вы можете повторять процесс посадки с января по март, чтобы в начале лета у вас дома зацвела фрезия.

Фрезии, выращиваемые в открытом грунте, следует высаживать с апреля по июнь, а всходы начнутся примерно через месяц после посадки.

Как сажать фрезии

На своем веб-сайте Gardener's World говорится: «Сажайте клубнелуковицы фрезии в хорошо дренированной почве или горшечном компосте заостренным концом вверх, на глубине от трех до пяти сантиметров и на расстоянии пяти сантиметров друг от друга.

«Хорошо полейте, а затем поставьте горшок в прохладное, затененное, незамерзающее место - идеальная температура около 5 ° C.

«Через три-четыре недели, когда появятся всходы, переместитесь в более теплое и солнечное место».

Красочная витрина, предлагаемая фрезиями, идеально подходит для ароматного уединения в вашем саду, а их цветовая гамма выглядит впечатляюще в течение пятинедельного периода цветения.

Предлагая яркие желтые, розовые, красные и пастельные оттенки, фрезии могут украсить унылый уголок вашего сада или добавить ярких красок на белый фон в вашем доме.

Эти очень ароматные и простые в выращивании растения также бывают разновидностями с белыми лепестками и наполняют ваш дом и сад приятным ароматом в течение большей части лета - и даже зимой, если вы сажаете в помещении прямо сейчас.

Повторно используйте луковицы фрезии

Одна из лучших особенностей луковиц фрезии заключается в том, что их можно перерабатывать и снова выращивать на следующий год после цветения.

Когда летом фрезии подходят к концу периода цветения, все, что вам нужно сделать, это обрезать увядшие цветы и стебли и сократить режим полива, поскольку листья приобретают желтый оттенок и отмирают.

Просушите луковицы и храните до следующего года в прохладном сухом месте.

Лучшие советы

Фрезии - заморское растение, поэтому наслаждайтесь более тропическим климатом, похожим на их южноафриканские корни.

Они лучше всего себя чувствуют в теплой, защищенной среде с большим количеством солнца, прекрасно смотрятся на хорошо освещенных подоконниках и выглядят непринужденно, когда их расставляют вокруг крыльца или зимних садов.

Важно, чтобы ваши фрезии уравновешивались теплом, поскольку чрезмерное воздействие тепла может привести к слабому, тонкому росту и нарушить долговечность этих потрясающе ярких цветов.

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