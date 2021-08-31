Как сажать луковицы фрезии: руководство

Растения FREESIA - это ароматные и нежные цветы, которые могут стать ярким дополнением к горшку как дома, так и в саду - но как сажать эти цветы с клубнелуковицами?
Посадка луковиц фрезии - это время, чтобы дать этим ярким лепесткам шанс зацвести в вашем летнем саду, и знание того, как правильно их посадить для получения сильных корней, является ключом к обеспечению повторяющегося периода цветения из года в год. Уход за этим многолетником так же важен, как и его правильная посадка, и именно так и следует делать, рассказывает express.co.uk.
Когда сажать фрезииФрезии лучше всего сажать в хорошо дренированную почву, так как они подвержены гниению при переувлажнении.
Хотя эти растения с красивыми лепестками универсальны в том, где их можно сажать, они не морозостойкие, поэтому их можно высаживать на открытом воздухе только весной или в начале лета.
Точное время посадки зависит от того, где вы выращиваете фрезии, так как период их цветения будет зависеть от среды их выращивания.
Сентябрь не за горами, и самое время посадить фрезии в ваши любимые горшки по всему дому.
Фрезии, выращиваемые в помещении, следует сажать осенью, чтобы они зацвели в конце зимы.
Вы можете повторять процесс посадки с января по март, чтобы в начале лета у вас дома зацвела фрезия.
Фрезии, выращиваемые в открытом грунте, следует высаживать с апреля по июнь, а всходы начнутся примерно через месяц после посадки.
Как сажать фрезииНа своем веб-сайте Gardener's World говорится: «Сажайте клубнелуковицы фрезии в хорошо дренированной почве или горшечном компосте заостренным концом вверх, на глубине от трех до пяти сантиметров и на расстоянии пяти сантиметров друг от друга.
«Хорошо полейте, а затем поставьте горшок в прохладное, затененное, незамерзающее место - идеальная температура около 5 ° C.
«Через три-четыре недели, когда появятся всходы, переместитесь в более теплое и солнечное место».
Красочная витрина, предлагаемая фрезиями, идеально подходит для ароматного уединения в вашем саду, а их цветовая гамма выглядит впечатляюще в течение пятинедельного периода цветения.
Предлагая яркие желтые, розовые, красные и пастельные оттенки, фрезии могут украсить унылый уголок вашего сада или добавить ярких красок на белый фон в вашем доме.
Эти очень ароматные и простые в выращивании растения также бывают разновидностями с белыми лепестками и наполняют ваш дом и сад приятным ароматом в течение большей части лета - и даже зимой, если вы сажаете в помещении прямо сейчас.
Повторно используйте луковицы фрезииОдна из лучших особенностей луковиц фрезии заключается в том, что их можно перерабатывать и снова выращивать на следующий год после цветения.
Когда летом фрезии подходят к концу периода цветения, все, что вам нужно сделать, это обрезать увядшие цветы и стебли и сократить режим полива, поскольку листья приобретают желтый оттенок и отмирают.
Просушите луковицы и храните до следующего года в прохладном сухом месте.
Лучшие советыФрезии - заморское растение, поэтому наслаждайтесь более тропическим климатом, похожим на их южноафриканские корни.
Они лучше всего себя чувствуют в теплой, защищенной среде с большим количеством солнца, прекрасно смотрятся на хорошо освещенных подоконниках и выглядят непринужденно, когда их расставляют вокруг крыльца или зимних садов.
Важно, чтобы ваши фрезии уравновешивались теплом, поскольку чрезмерное воздействие тепла может привести к слабому, тонкому росту и нарушить долговечность этих потрясающе ярких цветов.