Lexus разбился на Бугринском мосту Новосибирска: Два человека погибли в ночном ДТП
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Lexus разбился на Бугринском мосту Новосибирска: Два человека погибли в ночном ДТП

8:46:028/31/2021Фото: АСТ-54
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Водитель Lexus GS300 не справился с управлением и вылетел с дороги.

Лексус вылетел с дороги и врезался в дерево

Сегодня ночью, 31 августа, страшное ДТП произошло в Новосибирске. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, автомобиль Lexus GS300 двигался по Бугринскому мосту в сторону улицы Ватутина, в какой-то момент водитель не справился с управлением, транспортное средство вылетело с дороги, перевернулось и врезалось в дерево.

В результате данного ДТП водитель и два его пассажира доставлены с тяжёлыми травмами в больницу, также ещё два пассажира получили травмы несовместимые с жизнью и скончались на месте дорожно-транспортного происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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