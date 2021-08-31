Lexus разбился на Бугринском мосту Новосибирска: Два человека погибли в ночном ДТП

Сегодня ночью, 31 августа, страшное ДТП произошло в Новосибирске. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, автомобиль Lexus GS300 двигался по Бугринскому мосту в сторону улицы Ватутина, в какой-то момент водитель не справился с управлением, транспортное средство вылетело с дороги, перевернулось и врезалось в дерево.
В результате данного ДТП водитель и два его пассажира доставлены с тяжёлыми травмами в больницу, также ещё два пассажира получили травмы несовместимые с жизнью и скончались на месте дорожно-транспортного происшествия.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося, по ее результатам будет принято процессуальное решение.