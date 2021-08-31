Первый город-миллионник появится на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке собираются сделать первый город-миллионник. По планам, к Владивостоку присоединят город Артем, и межу ними построят еще один город-спутник. И население всех этих трех городов и будет составлять чуть больше миллиона человек.
- Если объединить Владивосток, который де-юре насчитывает 600 тыс. жителей, с Артемом (находится в 38 км от Владивостока; около 100 тыс. жителей) и построить там новый город-спутник и привлечь в эту агломерацию еще около 300 тыс. человек, появится первый город-миллионник на Дальнем Востоке, - рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. - Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник, — отметил министр. — Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В английском языке даже есть такое выражение: Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно.
Предполагается, что проект будет реализовываться при поддержке ВЭБ.РФ, его дочерней структуры «ПроГород», Корпорации развития Дальнего Востока и правительства Приморского края, сообщает РБК. По мнению авторов инициативы. Этот город должен стать третьим по привлекательности после Москвы и Питера.