Паралимпиада-2020 в Токио: Медальный зачет сборных со всего мира на 31 августа
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Паралимпиада-2020 в Токио: Медальный зачет сборных со всего мира на 31 августа

9:48:518/31/2021Фото: pexels.com
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Россия занимает третье место в медальном зачете, уступая лишь Китаю — 119 (54-35-30) и Великобритании — 68 (26-20-22).

Теперь у сборной России 61 медаль на Паралимпиаде в Токио

Сборная России поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио, опередив США. В шестой день Паралимпиады российские спортсмены завоевали девять медалей, из которых четыре были золотыми.

Победителями Паралимпийских игр в Токио 30 августа стали пловец Богдан Мозговой (на дистанции 100 метров на спине), легкоатлеты Дмитрий Сафронов, Антон Прохоров (бег на 100 метров) и Евгений Торсунов (прыжки в длину). Серебряные медали принесли России Маляк Алиева и Виктория Сафонова (настольный теннис). Бронзу в понедельник завоевали пловцы Роман Жданов (200 метров, вольный стиль), Юлия Шишова (100 метров, вольный стиль), а также легкоатлет Артем Калашян (бег на 100 метров).

Теперь у сборной России 61 медаль на Паралимпиаде в Токио: 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая. Команда занимает третье место в медальном зачете, уступая лишь Китаю — 119 (54-35-30), и Великобритании — 68 (26-20-22).

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