Телеведущая Татьяна Лазарева собралась идти наблюдателем на выборах в Бердске
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Телеведущая Татьяна Лазарева собралась идти наблюдателем на выборах в Бердске

10:01:478/31/2021Фото: скрин с видео
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По ее мнению, в городе в преддверии выборов происходит "интересная история".

Лазарева будет наблюдателем на выборах
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Общественный деятель, участница столичных протестов, телеведущая Татьяна Лазарева  заявила, что готова быть наблюдателем на выборах в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.

- Я иду не для того, чтобы кого-то застукать и поймать за руку, а просто чтобы посмотреть, как это происходит. Я буду счастлива, если на моем участке не будет никаких нарушений, но, если они будут, я буду просто это фиксировать. Своим примером я бы хотела подтолкнуть людей пойти понаблюдать и зафиксировать какую-то ситуацию, - рассказала Лазарева.

Скорее всего, наблюдателем она будет работать в родной Новосибирской области.

- Там сейчас очень интересная история происходит в городе Бердске, недалеко от моего родного академгородка. Там будут выборы не только в Государственную думу, но и в городской совет. Там много баллотируется молодых активных людей, порядка восьми человек, - отметила она.

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