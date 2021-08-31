Телеведущая Татьяна Лазарева собралась идти наблюдателем на выборах в Бердске

Общественный деятель, участница столичных протестов, телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что готова быть наблюдателем на выборах в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.
- Я иду не для того, чтобы кого-то застукать и поймать за руку, а просто чтобы посмотреть, как это происходит. Я буду счастлива, если на моем участке не будет никаких нарушений, но, если они будут, я буду просто это фиксировать. Своим примером я бы хотела подтолкнуть людей пойти понаблюдать и зафиксировать какую-то ситуацию, - рассказала Лазарева.
Скорее всего, наблюдателем она будет работать в родной Новосибирской области.
- Там сейчас очень интересная история происходит в городе Бердске, недалеко от моего родного академгородка. Там будут выборы не только в Государственную думу, но и в городской совет. Там много баллотируется молодых активных людей, порядка восьми человек, - отметила она.