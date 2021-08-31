Прыгающий с тарзанки в речку Гуменку мальчик сломал руку в Бердске

14-летний подросток сломал руку при прыжках на самодельной тарзанке в Бердске. Эту информацию "Курьер. Среда. Бердск" подтвердил вице-мэр города по социальным вопросам Жанна Шурова 31 августа.
- Это произошло на территории за санаторием "Сибиряком". Эта земля не принадлежит санаторию. Ребятишки привязали веревку к дереву и прыгали в речку Гуменку. Эту тарзанку демонтировали 30 августа, - рассказала Жанна Сергеевна.
Известно, что у ребенка перелом ости предплечья. Горадминистрация направила запрос в ЦГБ Бердска запрос об иных травмированиях детей на самодельной тарзанке.
- Как только стало известно о травме ребенка, то тут же было принято решение о демонтаже конструкции, - уточнила вице-мэр Бердска.
Напомним, на прошлой неделе в лесхозе Бердска произошла трагедия. Там погиб 66-летний рабочий, еще один оказался в реанимации, а другой находится на амбулаторном лечении. Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", рабочие собирали шишки, но задели провода электролинии стрелой подъемника.