Анна Калашникова назвала новые отношения экс-возлюбленного Прохора Шаляпина не искренними и выгодными

В программе "Пусть говорят" 30 августа бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина назвала новые отношения певца не искренними и выгодными. Напомним, что в конце июля певец женился на канадской миллиардерше Татьяне Девис.
После свадьбы у Татьяны Девис диагностировали коронавирус, после самолечения супругу вынужденно госпитализировали в больницу. Однако, Прохора Шаляпина в больницу к супруге не пускают.
По этой причине Прохор приехал в Россию и рассказал в программе "Пусть говорят", что жену довели до такого состояния аферисты.
Но Анна Калашникова певцу не поверила: "Моя женская интуиция говорит о том, что нет искренности. Просто выгода!"