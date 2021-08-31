Анна Калашникова назвала новые отношения экс-возлюбленного Прохора Шаляпина не искренними и выгодными
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Анна Калашникова назвала новые отношения экс-возлюбленного Прохора Шаляпина не искренними и выгодными

10:26:558/31/2021Фото: instagram.com/shalyapin_official
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После свадьбы  у  Татьяны Девис  диагностировали коронавирус.

Певец женился на канадской миллиардерше Татьяне Девис

В программе "Пусть говорят" 30 августа бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина назвала новые отношения певца не искренними и выгодными. Напомним, что в конце июля  певец женился на канадской миллиардерше Татьяне Девис.

После свадьбы  у  Татьяны Девис  диагностировали коронавирус, после самолечения супругу вынужденно госпитализировали в больницу. Однако, Прохора Шаляпина в больницу к супруге не пускают.
По этой причине Прохор приехал в Россию и рассказал в программе "Пусть говорят", что  жену довели до такого состояния аферисты.

Но Анна Калашникова певцу не поверила: "Моя женская интуиция говорит о том, что нет искренности. Просто выгода!"

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