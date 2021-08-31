Военные силы США полностью покинули Афганистан 31 августа 2021

Америка вывела свои войска из Афганистана и завершила операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула и всю военную миссию в этой стране, которая началась сразу после терактов 11 сентября. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов в Пентагоне глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток.
- Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении, - сказал он.
Также он отметил, что это значит, что закончилась почти 20-летняя военная миссия в Афганистане.
- Последний <военно-транспортный самолет> С-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая сегодня после полудня 30 августа в 15:29 по времени восточного побережья США (22:29 мск), и последнее пилотируемое воздушное судно в настоящий момент покидает воздушное пространство Афганистана, - добавил он.