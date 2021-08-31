30 августа на официальном аккаунте в инстаграмме опубликован постер нового фильма и самые захватывающие кадры. На них подробно показаны главные персонажи, Эдди Брок, детектив Маллиганом, а также новый персонаж по прозвищу "Визг". Однако официальная дата выхода фильма на экраны состоится 15 октября.
Новые кадры и постер фильма "Веном 2" появились в Сети
10:59:468/31/2021
Официальная дата выхода фильма на экраны состоится 15 октября.
30 августа на официальном аккаунте в инстаграмме опубликован постер нового фильма и самые захватывающие кадры. На них подробно показаны главные персонажи, Эдди Брок, детектив Маллиганом, а также новый персонаж по прозвищу "Визг". Однако официальная дата выхода фильма на экраны состоится 15 октября.
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