Новые кадры и постер фильма "Веном 2" появились в Сети
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Новые кадры и постер фильма "Веном 2" появились в Сети

10:59:468/31/2021Фото: instagram.com/tomhardy
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Официальная дата выхода фильма на экраны состоится 15 октября.

Британский актер Том Харди завел аккаунт в инстаграме


30 августа на официальном аккаунте в  инстаграмме  опубликован постер нового фильма и самые захватывающие кадры. На них подробно показаны главные персонажи, Эдди Брок, детектив Маллиганом, а также  новый персонаж по прозвищу "Визг". Однако официальная дата выхода фильма на экраны состоится 15 октября.




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