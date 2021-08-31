"Фекалии на голову льются каждый день": Гадит на пол и мучает соседей жуткой вонью в общежитии по ул. К. Маркса мужчина в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Мария – измученная соседка мужчины, который живет в общежитии на ул. К. Маркса, 62 в Бердске. Он уже долгое время справляет свою нужду прямо в комнате, а потом всё это стекает к соседям снизу.
- Мы живем в 225. В 325 живет мужчина, который справляет свою нужду в комнате. Туалетом и ванной он не пользуется. Деревянный пол не впитывает, лужи стоят. Там всё в червях. Тряпками застелено. Это такая вонь. Всё в кале, ступить некуда. Он положил доску и по ней ходит к дивану, который стоит посередине комнаты. А к нам это всё стекает. У нас весь потолок в фекалиях, диван, кресла, на ковролине подтеки. Каждый день это капает нам на голову, - делится бердчанка в беседе с редакцией 30 августа.
Мария рассказала, что полтора месяца не могла попасть в комнату к соседу. Накануне комнату всё же вскрыли. Соседи его задержали. По её словам, в комнату зайти невозможно. Она сделала фото, но по этическим соображениям редакция не публикует их.
- Человеку 45 лет, и он никому не нужен. У него даже ботинки стоят на подушке. Родная сестра говорит: «делайте с ним, что хотите». Он не работает. Ездит на кладбище, там продукты собирает. Хотя его не признали психом, но он явно он не здоров, раз себя так ведет, - говорит жительница Бердска.
Отчаявшаяся Мария обращалась не в одну службу, но никто не может решить проблему.
- Я не могу никуда дозвониться. Тупик какой-то. СЭС не отвечает за него. Домоуправления это не касается. В полиции тоже ничего сделать не могут. Позвонила в санэпидемстанцию. Они тоже этим не занимаются. Я в слезах. Пишу везде запросы, но никто ничего не делает. Я уже от бессилия просто изнемогаю, - сетует соседка мужчины.
Редакция обратилась за комментариями в управляющую компанию и полицию. Там заявили, что они не занимаются данными проблемами.
Напомним, ранее «Курьер. Среда. Бердск» уже писал про этого мужчину. Тогда житель общежития потерял ключи от секции и стучался в двери к соседям. Как рассказывают люди, он тревожит их днем и ночью. Соседка даже вызывала полицию. Открыв двери, правоохранители увидели похожую картину – тряпки, опарыши, грязь.
Тогда соседи обращались в соцзащиту, но там им якобы заявили, что помочь не могут, поскольку мужчина не является ни инвалидом, ни пенсионером.
Мария предоставила фотографии из квартиры мужчины, но по этическим соображениям "Курьер. Среда. Бердск" их не публикует.