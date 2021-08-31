С первым днем учебного года добрые открытки и поздравления для школьников и студентов

Поздравляю я с днём знаний,
Только добрых пожеланий!
Впереди учебный год —
Пусть отлично он пройдёт!
И учебник другом станет,
Без умений не оставит.
Пусть будут верными друзья
И добрыми — учителя.
Желаю творческих свершений,
Успехов, ярких достижений,
Идей, невиданных высот!
И пусть во всём всегда везёт!
Открывает школа двери,
И звонок уже звенит.
Убегая с каруселей
В школу детвора спешит.
Пожелать хочу успеха
И в учебе, и в делах
Больше радости и смеха,
Больше веры в чудеса.
Чтоб учеба на «отлично»,
Чтоб здоровье — на ура!
И удачи безграничной,
И бескрайнего добра!
День особенный сегодня —
Осень яркая пришла
И мальчишек и девчонок
В школу громко позвала.
На «отлично» чтоб учились,
Вам напутствие даем.
Вы гранит науки сложной
Покоряйте с каждым днем.
Вдохновенья вам, таланта,
Без препятствий на пути,
Чтобы было интересно
В школу по утрам идти!
Источник: pozdravok.ru