С первым днем учебного года добрые открытки и поздравления для школьников и студентов
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С первым днем учебного года добрые открытки и поздравления для школьников и студентов

6:45:178/31/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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1 сентября в России и многих других странах отмечают начало учебного года. Главные герои праздника — первоклассники.

Здравствуй, школа!

Поздравляю я с днём знаний,
Только добрых пожеланий!
Впереди учебный год —
Пусть отлично он пройдёт!

И учебник другом станет,
Без умений не оставит.
Пусть будут верными друзья
И добрыми — учителя.

Желаю творческих свершений,
Успехов, ярких достижений,
Идей, невиданных высот!
И пусть во всём всегда везёт!

Здравствуй, школа!

Открывает школа двери,
И звонок уже звенит.
Убегая с каруселей
В школу детвора спешит.

Пожелать хочу успеха
И в учебе, и в делах
Больше радости и смеха,
Больше веры в чудеса.

Чтоб учеба на «отлично»,
Чтоб здоровье — на ура!
И удачи безграничной,
И бескрайнего добра!

Здравствуй, школа!

День особенный сегодня —
Осень яркая пришла
И мальчишек и девчонок
В школу громко позвала.

На «отлично» чтоб учились,
Вам напутствие даем.
Вы гранит науки сложной
Покоряйте с каждым днем.

Вдохновенья вам, таланта,
Без препятствий на пути,
Чтобы было интересно
В школу по утрам идти!

Источник: pozdravok.ru

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