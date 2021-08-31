С чистыми шеями пойдут на линейки в школы Бердска ученики 1 сентября 2021: Горячую воду дали во все дома

Все дома Бердска подключены горячему водоснабжению. Это "Курьер. Среда. Бердск" подтвердил начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска Сергей Лащенков 31 августа. Напомним, с 24 август все многоквартирные дома Бердска были отключены от горячей воды. Это было связано с профилактическими работами газовиков на двух котельных города. Если в большинство домов вода была подана утром 29 августа, то жители ул. Красной Сибири, Рогачева, Микрорайона и Павлова продолжали греть воду и мыться в тазиках.
- Вчера, 30 августа, в 20.00 на все 100% восстановлено горячее водоснабжение. Заменено 160 метров трубопровода 300 миллиметров. Этот ремонт на ул. Красной Сибири в начале лета поменяли весь трубопровод, замена обратного трубопровода совместили с установкой котельной. Все работы завершены, - уточнил Лащенков.
Сергей Николаевич отметил, что Бердск готов к началу отопительного сезона 2021-2022. Впрочем, когда он начнется пока неизвестно.
- Пока рано об этом говорить. Все будет зависеть от погоды, - отметил начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска.
Напомним, в 2020 году глава Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о начале отопительного сезона с 23 сентября 2020 года. В первую очередь КБУ Бердска подключало к теплу ЦТП, ИТП, тепловых сетей и подаче теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, детсадов и школ, объектов социально-культурного и бытового назначения. Важным условием является наличие паспорта готовности объекта, согласованного теплоснабжающими организациями Бердска.
А с 24 сентября началась поэтапная подача тепла в жилой сектор города. На полное развертывание системы отопления Бердска выделялось 3 дня.