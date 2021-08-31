Паралимпиада-2020 в Токио: Легкоатлет из Новосибирска Антон Кулятин принес золото российской команде

Сегодня, 31 августа, стало известно, что в копилке российской сборной на Паралимпийских играх появилась еще одна золотая медаль. Ее принес легкоатлет из Новосибирска, 30-летний Антон Кулятин. Он занял первое место на Паралимпийских играх в Токио, обогнав соперников в гонке на дистанции 1500 метров для спортсменов с нарушением зрения. Антон выиграл в свой день рождения, поэтому эту победу он точно запомнит надолго.
Отметим, что российская сборная в данный момент занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады. На втором месте Великобритания, а на первом — Китай. В копилке нашей команды 22 золотых, 12 серебряных и 33 бронзовых медали.