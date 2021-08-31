Розыск: Мужчина с татуировкой на лице пропал в Бердске
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Розыск: Мужчина с татуировкой на лице пропал в Бердске

12:09:168/31/2021Фото: ГУ МВД России по НСО
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Он вышел из дома 9 августа и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Олег Рыбин пропал 9 августа

Правоохранители Бердска разыскивают без вести пропавшего 53-летнего Олега Рыбина. 9 августа текущего года мужчина вышел из дома на ул. Кирова и больше на связь не выходил. По некоторым данным, он может находиться в реабилитационном центре Новосибирска или соседних регионов.

Приметы: на вид 55 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, европейского типа, глаза голубые, волосы темно–русые,стрижка короткая, имеются лобные залысины.

Особые приметы: на предплечье левой руки имеется цветная татуировка в виде изображения морды мифического животного.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить в отдел МВД России ао городу Бердску, по телефонам: 8 (383) 232-41-12, 232-81-38, 8 (383-41) 30-023.

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