Розыск: Мужчина с татуировкой на лице пропал в Бердске

Правоохранители Бердска разыскивают без вести пропавшего 53-летнего Олега Рыбина. 9 августа текущего года мужчина вышел из дома на ул. Кирова и больше на связь не выходил. По некоторым данным, он может находиться в реабилитационном центре Новосибирска или соседних регионов.
Приметы: на вид 55 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, европейского типа, глаза голубые, волосы темно–русые,стрижка короткая, имеются лобные залысины.
Особые приметы: на предплечье левой руки имеется цветная татуировка в виде изображения морды мифического животного.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить в отдел МВД России ао городу Бердску, по телефонам: 8 (383) 232-41-12, 232-81-38, 8 (383-41) 30-023.