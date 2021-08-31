Сеть "Тануки" заявила в полицию на движение "Мужское государство"

Владельцы сети ресторанов Тануки обратились в полицию с просьбой привлечь к ответственности членов движения Мужское государство» из-за угроз и ложных сообщений о минировании заведений сети в Москве.
Директор по маркетингу «Тануки» Станислав Колосков сообщил РБК, что угрозы исходят от подписчиков основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова.
- Видимо, теперь он направил своих агентов не только на наш сайт, но и на физические рестораны, - сказал Колосков.
Напомним, конфликт разгорелся из-за того, что сеть разместила рекламу с темнокожим мужчиной и ЛГБТ-символикой. Поздняков потребовал удалить «Тануки» из сервиса доставки «Яндекс.Еда», а своих сторонников призывал заблокировать работу ресторанов, делая заказы и отменяя их. А вчера, 30 августа, в полицию поступило сообщение о минировании всех ресторанов Тануки. К счастью, ничего не подтвердилось.