Сеть "Тануки" заявила в полицию на движение "Мужское государство"
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Сеть "Тануки" заявила в полицию на движение "Мужское государство"

2:19:458/31/2021Фото: Яндекс Карты
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В минувший понедельник все рестораны сети в Москве "заминировали".

Владельцы Тануки обратились в полицию

Владельцы сети ресторанов Тануки обратились в полицию с просьбой привлечь к ответственности членов движения Мужское государство» из-за угроз и ложных сообщений о минировании заведений сети в Москве.

Директор по маркетингу «Тануки» Станислав Колосков сообщил РБК, что угрозы исходят от подписчиков основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова.

- Видимо, теперь он направил своих агентов не только на наш сайт, но и на физические рестораны, - сказал Колосков.

Напомним, конфликт разгорелся из-за того, что сеть разместила рекламу с темнокожим мужчиной и ЛГБТ-символикой. Поздняков потребовал удалить «Тануки» из сервиса доставки «Яндекс.Еда», а своих сторонников призывал заблокировать работу ресторанов, делая заказы и отменяя их. А вчера, 30 августа, в полицию поступило сообщение о минировании всех ресторанов Тануки. К счастью, ничего не подтвердилось.

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