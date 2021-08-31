Как всем селом насиловали 6-летнюю Диану: Мать-наркоманка торговала дочерью и била молотком
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Как всем селом насиловали 6-летнюю Диану: Мать-наркоманка торговала дочерью и била молотком

2:26:268/31/2021,Дарья КостинаФото: Pixabay
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Девочка обожает танцы. Хорошо учится, но удалённо. Из-за травм она не может посещать школу. Конечно, она отстаёт в развитии.

Девочке уже 17 лет

История о девочке из Казахстана, над которой издевалась родная мать и бабушку ещё долго будет вызывать у всех, кто ее слышал — леденящий ужас, хоть и прошло уже 10 лет.

Диана родилась в 2004 году вторым ребенком у наркоманки. Родилась с проблемами: заячья губа, отставание в умственном и физическом развитии. Когда девочке было 1,5 года она попала в интернат, потому что маму посадили за сбыт наркотиков. Через 5 лет, выйдя на свободу, женщина забрала Диану, чтобы вернуть себе комнату в общежитии. Именно с этого дня жизнь 6-летней малышки превратилась в ад. Родная бабушка Дианы избила ребёнка костылём, позже ту депортировали из страны. А Диана осталась с матерью, перестала посещать школу, жила как придется, пока ее на забрала Надежда Барсукова, которая впоследствии взяла Диану под опеку.

После еженедельных посещений психолога выплыли страшные истории из жизни девочки. Диана рассказала, что знает мужчин очень хорошо.

— Мне просто стало дурно, об этом она мне никогда не рассказывала, я впервые от нее такое услышала. По совету психолога я дала ей блокнот, в котором попросила записывать все. После того, как я прочла что она там пишет, мне стало плохо с сердцем, — рассказывала Надежда.

После сеансов с психологом выяснилось, что родная мать продавала Диану за деньги, продукты каждому желающему. После всего того, что рассказала Диана, было возбуждён уголовное дело против ее родной матери — Анны Ивановой. Кстати, у женщины есть ещё двое детей, но над ними таких кошмарных издевательств горе-мать не проводила.

Во время заседания суда из уст 14-летней девочки прозвучали подробности издевательств родной мамы: Диану били всеми металлическими инструментами, плоскогубцами, молотком, отвёрткой... Чтобы не обращаться к врачам, мать привязывала свою дочь к стулу скотчем, чтобы переломы быстрее срастались.

Позже эксперты выяснили, что все раны были нанесены острыми предметами. Судмедэксперт в зале суда зачитывал травмы в течение 1,5 часов. А когда девочка показала спину, усыпанную шрамами, судья расплакалась.

В 2019 году мать Дианы — Анну Иванову посадили в тюрьму за издевательства над дочерью.

Сейчас Диане 17 лет, она живет с опекуном — Надеждой Барсуковой, которую называет мамой. Общаться с журналистами «Курьер. Среда. Бердск» Надежда не захотела, женщина старается избегать публичности. Недавно она родила малыша и стала многодетной мамой. У Надежды четверо детей.

Зато журналистами «Курьер. Среда. Бердск» 31 августа удалось пообщаться с одной из основательниц фонда против насилия #НеМолчиkz Татьяной Король. Именно Татьяна участвовала в устройстве судьбы Дианы Ивановой.

— Диана наша подопечная уже много лет. С мамой она не общается, та сидит в тюрьме. Ей дали 5-6 лет. Когда я увидела ее тогда, в суде, это не передать словами просто. Это жуткая история. Сейчас Диане уже 17. Девочка обожает танцы. Хорошо учится, но удалённо. Из-за травм она не может посещать школу. Конечно, она отстаёт в развитии: сейчас у неё мышление первоклассницы, — говорит Татьяна Король.

Женщина также поведала журналистам «Курьер. Среда. Бердск» 31 августа, что недавно для Дианы фонд открывал сбор на операции.

— Уже все деньги собрали на операции первичные. Ей совсем скоро сделают на позвоночник, на челюсть, на руки. Конечно, это начало. Ей нужно много операций. Вы только почитайте, какие у неё травмы, — рассказывает Татьяна.

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От редакции

Стоит ли ужесточить наказание родителям за насилие над детьми?

Аноним, 31 августа 2021 7:34:00
А что, фонд иностранным агентом и нежелательной организацией ещё не объявили?

...ах, это же Казакстан. У них же этого нет...
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