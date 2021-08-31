Аэродром спасет Бердск от частной мусорной свалки: Депутат Госдумы Вера Ганзя подключает авиаторов. Смотрите видео

Что может спасти Бердск от мусорной свалки у самой границы с городом на территории Исктимского района? На это вопрос ответили депутат Госдумы Вера Ганзя во время своего визита в Бердск и местный народный избранник Елена Белова. Парламентарий из Москвы со своей стороны пообещала подключить авиаторов, в том числе из Минобороны. Бердский депутат уверена, что госэкспертиза на размещение частного полигона ТКО под носом у Бердска окажется положительной. Но, по мнению Елены Беловой, есть способ не допустить строительство свалки.
Напомним, земельный участок площадью 22 га у п. Маяк Искитимского района принадлежит крупному бердскому бизнесмену Виктору Голубеву. Региональные власти разрешили использовать землю под полигон ТКО, который уже обозначен в территориальной схеме обращения с отходами, подписанной губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Вера Ганзя поддерживает берчан в их протестах против полигона, считая, что «хозяин города» печется только о своих деньгах. Но предложила подождать результатов экспертизы.
- Губернатор заявил: если только экспертиза скажет, что это действительно принесет вред, никакого полигона не будет. Это слова губернатора... Будем ждать экспертизу. Но мы живем в России, и у меня есть некие опасения, что некто может прийти к главному инспектору и договориться. Такое тоже может быть. Не надо сбрасывать и это со счетов, - констатировала парламентарий.
Елена Белова уверена, что не надо ждать экспертизы, поскольку она 100% будет положительной. И нужно безотлагательной действовать «с другой стороны». Единственным спасением от строительства полигона ТКО для города может стат аэродром «Бердск-Центральный», считает бердский депутат.
- Когда случится в стране и в Бердске раздельный сбор мусора, неизвестно. Но и завода мусоросжигательного я тоже здесь не хочу, потому что это технологии и нарушение технологий, - высказалась Белова. - Мы обязательно победим с помощью разных людей, которые подключились и помогают нам. Осилим эту ситуация с помощью аэродрома.
По ее словам, СибНИА им. Чаплыгина не должен был давать разрешение на размещение полигона, тем более, что «Бердск-Центральный» переходит от Минобороны в Минпромторг. Но в НИА ответили: их заверили, что свалки не будет — будет здание.
- Кто-то намеренно ввел в заблуждение. Кроме того, сначала техническое задание было на 200 тыс. тонн мусора в год. Площадь земельного участка позволяет. И если мы допустим хоть одну тонну разместить, там будет все 200 тыс. И никто это не проконтролирует, - считает Елена Белова.
Если на муниципальный полигон ТКО депутаты могут приехать, проверить и задать вопросы. То на частную свалку их просто не пустят. Она напомнила ситуацию с институтом неравновесных систем, который отходы второго класса выливал в землю, а депутаты не могли туда попасть.
- Я писала в Росприроднадзор, почему у новой свалки санитарно-защитная зона менее километра, когда у нас в этой зоне постоянно проживают люди. А потом раз - объем в техзадании изменили на 49 тыс. тонн. И санитарно-защитная зона сократилась до 500 метров якобы законно. Я пишу губернатору — в терсхеме 120 тыс. тонн, а здесь 49, значит, все равно участок под свалку искать придется. И тут они вносят изменения в территориальную схему (обращения с отходами). Очень много вопросов, на которые бердчане должны получить ответы. Но почему-то молчит наша общественная палата — лучшая в области, - отметила Белова.
Люди в зале зашумели, начали рассказывать, как писали и звонили президенту Путину, как губернатор Травников обещал не допустить мусорную свалку под Бердском. И высказали опасение, что решение примут втихаря, без участия народа.
- По полигону нужно подниматься и проблему эту решать. Полигона однозначно быть не должно, - заявила Вера Ганзя.
По ее словам, подключить в ряды противников можно представителей авиационной промышленности, летчиков, которые заинтересованы в развитии авиации и в том, чтобы аэродром «Бердск-Центральный» функционировал.
- Я задам вопрос Министерству обороны: «А куда вы птичек денете?». Они же будут залетать в моторы, и самолеты будут падать. Это угроза безопасности — прямая и реальная. Но исходя из реалий нашей жизни и коррупции, которая господствует в стране, им проще будет уничтожить аэродром, чем отказаться от барышей, которые они будут получать с этого поганого полигона, - была категорична депутат.
Вера Ганзя пообещала переговорить с Владимиром Барсуком, руководителем СибНИА им. Чаплыгина, и направить спецов из авиационной сферы, чтобы они подсказали, что можно сделать, чтобы не дать разместить мусорную свалку близ аэродрома.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», недавно Елена Белова получила очередной ответ на свой запрос, на этот раз из авиационного департамента Минпромторга. Ей ответили, что такой объект как полигон ТКО не может находиться ближе 15 км от действующего аэродрома. А «Бердск-Центральный» в правительстве видят как экспериментальную площадку, авиационно-техническую базу, место для соревнований, выставок и планерной школы.