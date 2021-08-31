Противопоказания от прививки от коронавируса: список болезней

Противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются различные заболевания, аллергические реакции и гиперчувствительность, из-за которых взрослому человеку прививку не делают. Сейчас в России применяются четыре вакцины: "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВакКорона", "Спутник Лайт".
Так, "Спутник V" пока прошел больше всего клинических испытаний, доказав свою эффективность против коронавируса. Но ест у нее и ряд противопоказаний. Например, повышение температуры после вакцинации до 40 градусов. то считается очень плохим показателем. Также вакцину не будут ставить людям, которые имели гиперчувствительность к другим препаратам, содержащим похожие вещества; если ранее после прививки возникали анафилактический шок или отек Квинке". Также среди противопоказаний возраст до 18 лет, острые заболевания и обострение хронических.
С осторожностью проводится вакцинация "Спутником V", если у человека есть:
• хронические заболевания почек и печени;
• эндокринные заболевания;
• тяжелые заболевания системы кроветворения;
• эпилепсия и другие заболевания центральной нервной системы;
• острый коронарный синдром;
• острое нарушение мозгового кровообращения;
• воспалительные процессы в тканях сердца (например, миокардит).
Вторую дозу "Спутника V" не вводят, если у привитого появились острые поствакцинальные осложнения; температура 40 градусов и выше, анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром и т.д. Если после первой дозы вакцины у человека не появились антитела, а второй укол противопоказан, то через три месяца можно привиться "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком" по решению лечащего врача. Если после первой прививки произошло заражение коронавирусной инфекцией, то второй компонент препарата не вводят. Ревакцинацию можно сделать спустя полгода.
Что касается вакцины КовиВак, то среди противопоказаний:
- тяжелая поствакцинальная реакция в анамнезе, которая наблюдалась после других прививок с такими же компонентами (например, температура 40 градусов);
- осложнения после любой прививки (шок, коллапс, судороги и т.д.);
- аллергические реакции в анамнезе (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема и т.д.);
- возраст до 18 лет.
К временным противопоказаниям относятся инфекционные и неинфекционные заболевания — после выздоровления можно делать прививку через 2-4 недели. При хронических болезнях — через 4 недели со времени начала ремиссии.
Вакцина "КовиВак" применяется с осторожностью при таких нарушениях:
• хронические заболевания печени и почек;
• некоторые заболевания эндокринной системы;
• тяжелых заболевания системы кроветворения;
• заболевания ЦНС (инсульт, эпилепсия и др.);
• заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, перикардиты, миокардиты, эндокардиты);
• некоторые заболевания бронхолегочной системы;
• заболевания желудочно-кишечного тракта;
• заболевания иммунной системы (аутоиммунные и т.д.).
А вот противопоказания к вакцине "ЭпиВакКорона" такие:
• гиперчувствительность к компонентам вакцины;
• тяжелые формы аллергических реакций (анафилактический шок, отек Квинке);
• острая реакция или осложнение после первой дозы "ЭпиВакКороны";
• острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний;
• первичный иммунодефицит;
• злокачественные заболевания крови и новообразования;
• возраст до 18 лет.
С осторожностью делают прививку от коронавируса, если у человека есть:
• хронические заболевания печени и почек;
• выраженные нарушения работы эндокринной системы:
• тяжелые заболевания системы кроветворения:
• заболевания ЦНС;
• заболевания сердечно-сосудистой системы.
Что касается беременности и грудного вскармливания, то беременным можно прививаться с 22 недели, а при кормлении грудью прививка запрещена, сообщают РИА Новости.