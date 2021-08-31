Дата Сияющего Новолуния в сентябре 2021 года: Что можно и нельзя делать в это время
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Дата Сияющего Новолуния в сентябре 2021 года: Что можно и нельзя делать в это время

4:20:358/31/2021Фото: piqsels
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Первое осеннее новолуние понравится всем - его влияние, как обещают астрологи, будет очень благоприятным. 

новолуние
В этот момент луна обновляется и меняется ее влияние

Как всем давно известно, каждый месяц луна проходит через свои 2 пиковых состояния, это новолуние и полнолуние. То есть между фазами растущей и убывающей луны всегда наступают такие положения, когда влияние луны практически равно нулю либо достигает своего максимума при освещённости 100%.

Если с полнолунием всё более или менее понятно, то есть его влияние находится на максимуме и в большей степени она отражается на людях повышенной энергией и обострением всех чувств, то в новолуние, когда влияние луны практически нулевое, у многих возникает вопрос каким образом оно может влиять на людей. Новолуние сводит всю энергетику человека  к минимуму.

Также новолуние и полнолуние в каждом месяце значительно отличаются друг от друга, поскольку проходят они в разных созвездиях, а также могут находиться в аспектах с другими планетами, что также меняет это влияние. Первое осеннее новолуние понравится всем - его влияние, как обещают астрологи, будет очень благоприятным.

Дата первого новолуния осенью - 7 сентября. Случится оно в 3.51 по московскому времени в созвездии Девы. Из-за дополнительного соединения с Ураном новолуние называют очень благоприятным.

Из-за такого гармоничного положения очень у многих людей состоятся самые позитивные перемены, а также будет обостренная интуиция, которая позволит быстро и умело воспользоваться с меняющимися условиями. Свобода и азарт в этот день заставят многих рискнуть попробовать нечто такое, что выходило за привычный ритм жизни каждого человека. Можно будет благоприятно выйти из зоны комфорта, завести новые знакомства, которые обязательно окажутся перспективными. Такое положение дел нам обещает обостренная интуиция, которая сразу позволит человеку распознать, с полезным человеком он общается или нет.

В это новолуние нужно быть готовым к новым вспышкам озарения, а также стоит быть готовым к тому, что в этот день вы полностью можете изменить свою жизнь и судьбу в целом. Вы сможете открыть в себе непривычную до этого момента  какую-то скрытую и, возможно, очень талантливую вашу сторону личности.

Иными словами выражаясь, можно сказать, что каждый значительно сможет приблизиться к своей мечте или исполнению своих собственных желаний, которым вы стремились на протяжении долгого времени. Однако злоупотреблять таким позитивным положением дел и обстоятельств вокруг вас крайне опасно, поскольку многие расслабиться и могут потерять мотивацию к дальнейшему саморазвитию и самосовершенствованию.

Многим покажется, что все блага с небес свалились на них в этот день и воспримут эту ситуацию как должное, однако это будет совсем не так. Основная рекомендация астрологов на этот день - приготовиться собрать все подарки от Вселенной, но при этом не расслабляться и понимать, что таким положение дел будет совсем недолго, а значит буквально через сутки снова придется работать в поте лица, чтобы достигать того, чего вы желаете.

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