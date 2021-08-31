Путин уволил пять генералов МВД
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Путин уволил пять генералов МВД

2:48:368/31/2021Фото: pixabay
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Некоторые из них лишились постов из-за того, что несколько лет назад поручились за начальника камчатской полиции, ставшим фигурантом уголовного дела.

Путин уволил 5 генералов

Сегодня, 31 августа, стало известно, что президент России Владимир Путин уволил сразу пять высокопоставленных сотрудников МВД. Об этом сообщает Комменрсант.

Отмечается, что указом российского лидера со своих должностей были освобождены двое из трех заместителей начальника московской полиции — Наталья Агафьева и Андрей Понорец, а также два генерала, занимавших высокие посты в центральном аппарате Министерства внутренних дел. Один из них — Дмитрий Шаробаров, он свыше десяти лет возглавлял Главное управление на транспорте ведомства.

Согласно данным Коммерсанта, некоторые из генералов были уволены из-за того, что несколько лет назад поручились за начальника камчатской полиции, ставшим фигурантом уголовного дела.

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