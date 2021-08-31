Россиянам от 14 до 22 лет начислят на карты 5 000 рублей
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Россиянам от 14 до 22 лет начислят на карты 5 000 рублей

3:24:178/31/2021Фото: pixabay
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Это произойдёт в 2022 году и благодаря "Пушкинской карты".

Потратить деньги можно на посещение культурных заведений

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что номинал "Пушкинской карты" с 1 сентября до 31 декабря составит три тысячи рублей, в 2022 году – пять тысяч рублей.
Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за счет государства.

- С 1 сентября по 31 декабря... Номинал этой карты с учетом времени действия будет составлять три тысячи рублей, со следующего года номинал карты составит пять тысяч рублей , - сообщила Голикова.

Также, по ее словам, в настоящее время в России проживет 13 миллионов молодых людей от 14 до 22 лет. Вице-премьер также обратила внимание, что проект позволит учреждениям получить дополнительное финансирование в дополнение к устанавливаемому государственному заданию. Голикова не уточнила, о какой сумме идет речь. По ее словам. Молодежь сама будет принимать решения, в какие учреждения ходить.

Голикова также обратила внимание, что те, кто получит в этом году три тысячи рублей "культурных денег", в следующем году также получат пять тысяч рублей.

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