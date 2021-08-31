В грудь любимого вонзила нож разъяренная жена в Новосибирске
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В грудь любимого вонзила нож разъяренная жена в Новосибирске

3:31:348/31/2021Фото: СК РФ
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Все произошло во время серьезной ссоры, мужчина скончался.

Женщина убила своего сожителя

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, которую обвиняют в убийстве. Как выяснили следователи, 27 августа в доме по улице Центральная в селе Толмачево Новосибирского района женщина во время ссоры ударила в грудь ножом своего 39-летнего сожителя, в результате чего он скончался на месте от полученных травм. Свидетелем преступления стали соседи, которые сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

В настоящее время женщина отправлена под арест, расследование уголовного дела продолжается.  Следователем произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления (нож), назначены судебные экспертизы, выполняются следственные действия, направленные на выяснение всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

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