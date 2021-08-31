В грудь любимого вонзила нож разъяренная жена в Новосибирске

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, которую обвиняют в убийстве. Как выяснили следователи, 27 августа в доме по улице Центральная в селе Толмачево Новосибирского района женщина во время ссоры ударила в грудь ножом своего 39-летнего сожителя, в результате чего он скончался на месте от полученных травм. Свидетелем преступления стали соседи, которые сообщили о случившемся в правоохранительные органы.
В настоящее время женщина отправлена под арест, расследование уголовного дела продолжается. Следователем произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления (нож), назначены судебные экспертизы, выполняются следственные действия, направленные на выяснение всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.