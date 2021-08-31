Сибиряк истыкал ножом случайную знакомую и убил ее соседку из-за отказа с ним выпить

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, которого обвиняют по статье 105 УК РФ Убийство. Как выяснилось, 28 августа вечером на остановочной платформе «Новосибирск-Западный» подозреваемый познакомился с женщиной. Он узнал у нее, куда она направляется и сказал, что им по пути. Они вместе сели в электричку и поехали до станции ЧИК. Там они вышли, женщина попрощалась с ним и отправилась домой. Но мужчина пошел следом за ней. Проследив, в какой дом она вошла. Через некоторое время он пришел к ней в гости и предложил выпить. Но новая знакомая отказала. Тогда он выхватил у нее из рук нож, которым она готовила еду и начал наносить удары по телу. После этого он выволок потерпевшую в беседку дома и ударил в шею.
Все это видела соседка, 63-летняя женщина. Поэтому мужчина, испугавшись разоблачения, ударил ножом и пожилую женщину, от чего она скончалась на месте. После этого он скрылся с места преступления.
Сотрудники полиции организовали комплекс мероприятий, направленных на поимку преступника «по горячим следам». Оперативники уголовного розыска отследили путь подозреваемого и потерпевшей, исследовали все возможные пути отхода фигуранта, проверили учеты лиц, ранее привлекавшихся за тяжкие и особо тяжкие преступления.
В результате проведенной работы полицейские установили, что после совершения престпления, подозреваемый направился обратно в Новосибирск.
В ходе спецоперации в течение суток подозреваемый в совершении преступлений был задержан в квартире одного из домов на Красном проспекте города Новосибирска.
Задержанным оказался – 49 летний ранее неоднократно судимый за побои, угрозу убийством и ряд других особо тяжких преступлений гражданин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО. В настоящее время он заключен под стражу.