Путин подписал указ о выплате единовременного пособия военным и силовикам в 15 000 рублей

Сегодня, 31 августа, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным и силовикам. Напомним, что сумма составит 15 тысяч рублей. В первую категорию вошли военнослужащие по контракту, а также курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, не заключившие договор на прохождение службы.
Во вторую — прокуроры, сотрудники СК, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.
Отметим, что деньги этим категориям граждан поступят уже в будущем месяце, то есть, в сентябре. В указах подчеркивается, что эти средства недоступны для удержания по решениям судов и других органов, а также на основании приказов командиров.
Напомним, что выплаты единовременного пособия пенсионерам начнутся уже 2 сентября.