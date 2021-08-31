Акустические гитары

Гитара – это уникальный музыкальный инструмент, на котором можно воспроизвести музыкальные произведения любого жанра. Но перед тем как купить гитару в Алматы или любом другом городе, нужно понимать, какие бывают инструменты и как правильно подобрать вариант в соответствии с конкретными требованиями.
РазновидностиК акустическим гитарам относятся инструменты с полым корпусом. Именно за счет этого обеспечивается звучание. Основные части корпуса гитары:
- Верхняя дека с резонаторным отверстием.
- Нижняя глухая дека.
- Обечайка, соединяющая две деки.
Классическая гитара оснащается нейлоновыми струнами и широким грифом. Такие модели характеризуются мягким негромким звучанием. Классические гитары оптимально подходят для обучения игры пальцами.
В отдельную группу выделяют укулеле. Это гитары маленьких размеров, оснащенные 4 или четырьмя парами нейлоновых струн. Данный инструмент родом с Гавайских островов. Игра на ней отличается особенностями, поскольку технические возможности инструмента ограничены. Как правило, такая гитара используется для исполнения легкой музыки.
Материалы изготовленияКорпус бюджетных гитар изготавливают из ламината. Основой в этом случае являются прессованные листы шпона. При изготовлении данного типа гитар на корпус наносится декоративный слой, который имитирует определенную древесину. После этого корпус бюджетного инструмента покрывают лаком, что исключает необходимость выполнения шлифовки и полировки.
Ламинат отличается повышенной устойчивостью к внешним негативным явлениям, но при этом не обеспечивает хорошего качества звучания инструменту. Натуральное дерево способно лучше передавать вибрацию струн, за счет этого удается обеспечить более объемное звучание. Часто при производстве инструментов верхнюю деку изготавливают из цельного массива, а нижнюю деку и обечайку из ламината. Наиболее часто при изготовлении гитар используют древесину кедра и ели.
Дорогостоящие гитары для профессионального использования изготавливают полностью из натуральной древесины. Очень часто для этого применяют красное дерево и индийский палисандр. Эти материалы придают максимальную мягкость звучанию.
При выборе гитары следует отдавать известным производителям. В этом случае можно гарантировать высокое качество инструментов независимо от ценовой категории.