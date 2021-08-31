Неизвестные звонят и включают песню «Убили негра» родителям кандидата в депутаты Бердска Дарьи Артамоновой
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Неизвестные звонят и включают песню «Убили негра» родителям кандидата в депутаты Бердска Дарьи Артамоновой

4:23:488/31/2021Фото: Инстаграм
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"Мои родители не причастны к моей политической деятельности, и они никак на меня не могут повлиять. Может, поговорите со мной? Выясним, где молодая девушка смогла так насолить, что вы желаете смерти и транслируете это родителям. Подонки", - написала Дарья в своем профиле.

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Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Родителям Дарьи Артамоновй, которая является кандидатом в горсовет Бердска, позвонил неизвестный и отправил на голосовую почту песню «Убили негра». Произошло это 27 августа.

- Мои родители не причастны к моей политической деятельности, и они никак на меня не могут повлиять. Может, поговорите со мной? Выясним, где молодая девушка смогла так насолить, что вы желаете смерти и транслируете это родителям. Подонки, - написала Дарья в своем профиле.

А днем позже, 28 августа, неизвестные позвонили мужу сестры Дарьи и включили похоронный марш. Она заявила, что передала мобильный номер звонившего в полицию. На момент публикации телефон абонента не был в сети. Номер, с которого поступили угрозы, используется в Ленинградской области и Питере.

Напомним, что ранее родителям кандидата прислали похоронный венок с надписью «Вместе скорбим по Дарье».

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