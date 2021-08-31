Неизвестные звонят и включают песню «Убили негра» родителям кандидата в депутаты Бердска Дарьи Артамоновой

Родителям Дарьи Артамоновй, которая является кандидатом в горсовет Бердска, позвонил неизвестный и отправил на голосовую почту песню «Убили негра». Произошло это 27 августа.
- Мои родители не причастны к моей политической деятельности, и они никак на меня не могут повлиять. Может, поговорите со мной? Выясним, где молодая девушка смогла так насолить, что вы желаете смерти и транслируете это родителям. Подонки, - написала Дарья в своем профиле.
А днем позже, 28 августа, неизвестные позвонили мужу сестры Дарьи и включили похоронный марш. Она заявила, что передала мобильный номер звонившего в полицию. На момент публикации телефон абонента не был в сети. Номер, с которого поступили угрозы, используется в Ленинградской области и Питере.
Напомним, что ранее родителям кандидата прислали похоронный венок с надписью «Вместе скорбим по Дарье».