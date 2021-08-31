У врача-реаниматолога ЦГБ Бердска остановилось сердце: Главврач Дробинская попросила ГИБДД экстренно увезти его в Новосибирск
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У врача-реаниматолога ЦГБ Бердска остановилось сердце: Главврач Дробинская попросила ГИБДД экстренно увезти его в Новосибирск

4:17:138/31/2021Фото: ГУ МВД по НСО
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Автоинспекторы, используя специальные световые и звуковые сигналы, оперативно сопроводили автомобиль скорой помощи до медицинского центра, расположенного на улице Речкуновской в городе Новосибирске, где врачи успешно провели сложную операцию.

Полицейские спасли врача

В Управление ГИБДД МВД России по Новосибирской области поступило обращение от главного врача Бердской центральной городской больницы, в котором она выразила благодарность инспекторам отдельного батальона ДПС ГИБДД Главного управления МВД России по Новосибирской области лейтенантам полиции Сергею Тырышкину и Руслану Истомину.

Главврач рассказала, что накануне в Центральной Городской больнице города Бердска у врача-реаниматолога на рабочем месте остановилось сердце. Медики приняли все необходимые меры для спасения жизни коллеги, однако его нужно было незамедлительно доставить для проведения операции в медицинский центр, находящийся в городе Новосибирске.

Понимая, что из-за загруженности дорог можно потерять драгоценное время, главврач обратилась за помощью в дежурную часть отдела МВД России по городу Бердску. Оперативный дежурный дал указание об оказании помощи инспекторам ДПС, которые несли службу на улице Линейной города Бердска Новосибирской области.

Автоинспекторы, используя специальные световые и звуковые сигналы, оперативно сопроводили автомобиль скорой помощи до медицинского центра, расположенного на улице Речкуновской в городе Новосибирске, где врачи успешно провели сложную операцию.

Обратившаяся поблагодарила сотрудников ГИБДД за помощь в спасении жизни человека, отметив отзывчивость и неравнодушие полицейских к чужой беде.

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