Впервые с 23 июня в России выявили меньше 18 000 новых зараженных 31 августа
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Впервые с 23 июня в России выявили меньше 18 000 новых зараженных 31 августа

4:19:428/31/2021Фото: pixabay
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Скончались за минувшие сутки 795 человек.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных в стране. Так, за последние сутки выявили 17 813 новых зараженных, впервые с 23 июня это число оказалось менее 18 000. Общее количество инфицированных увеличилось до 6 918 965.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,26%.

В частности, за сутки было выявлено 758 случаев заражения в Московской области, 516 - в Свердловской области, 481 - в Ростовской области, 474 - в Пермском крае, 463 - в Воронежской области. В настоящее время в России продолжают лечение 554 687 человек.

Число летальных исходов возросло на 795 против 792 днем ранее. Всего от инфекции умерли 183 224 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,65%, следует из данных штаба.

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