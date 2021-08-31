Что можно и нельзя делать верующим 11 сентября на Усекновение главы Иоанна Предтечи
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Что можно и нельзя делать верующим 11 сентября на Усекновение главы Иоанна Предтечи

5:20:568/31/2021Фото: Правмир
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Ирод не мог решиться на его казнь, поскольку знал, что это вызовет волну народного гнева, поскольку пророка простой люд очень почитал. Однако танцовщице, которая за свой танец попросила его казни, отказать не смог.

икона
Самому почитаемому святому отсекли голову мечом

Одно из самых трагических и скорбных событий для христиан в православии будет отмечаться 11 сентября. В этот день, считается, состоялась страшная казнь самого почитаемого на сегодня пророка и святого - Иоанна Предтечи. Голову ему отсекли по приказу царя Ирода в угоду деланию танцовщицы Саломеи, танец которой очень понравился царю. К этому моменту Иоанн Предтеча долго находился в заточении, но Ирод не мог решиться на его казнь, поскольку знал, что это вызовет волну народного гнева, поскольку пророка простой люд очень почитал. Однако танцовщице, которая за свой танец попросила его казни, отказать не смог.

Голову Иоанна Предтечи ей принесли на блюде, а потом над ней долго истязались, втыкая в его язык иглы, а потом выбросили голову на помойку.

Традиции и запреты 11 сентября

Конечно же, день полагается начать с посещения богослужения, на котором прихожанам рассказывают о событиях того дня, а потом совершается общая молитва. Помимо этого верующие молятся Иоанну Крестителю о своих бедах, но чаще всего обращаются к нему за исцелениями - в основном, от головной боли.

Благоприятно в этот день подавать милостыню, поминать своих усопших и посещать кладбище. Считается, что работу в этот день лучше отложить. особенно рукоделие - запрещено сегодня пользоваться всеми острыми предметами - иглами, ножами, ножницами.

В этот день верующие выдерживают в честь скорби строжайший пост - день проводится по правилам сухоядения. Хлеб ломают руками. Запрещено также есть круглые продукты. которые по своей форме могут напоминать голову. Также считается, что нельзя есть красные продукты - овощи и фрукты. Запрещена сервировка продуктов на круглых блюдах.

Запрещается веселиться и праздновать этот день - это день скорби. Нельзя ругаться и сквернословить, обижать ближних, петь и танцевать.

В народе считается, что с этого дня начинается календарное бабье лето.

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