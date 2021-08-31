Влашич подписал контракт «Вест Хэм» за 27 млн евро на 5 лет
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Влашич подписал контракт «Вест Хэм» за 27 млн евро на 5 лет

6:16:388/31/2021Фото: @niksivlasic_
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Хорватский полузащитник Никола Влашич, который перешел из ЦСКА в «Вест Хэм Юнайтед», заявил, что ему не терпится быстрее надеть форму английского клуба.

Никола Влашич поблагодарил болельщиков из России

В последний день лета футболист Никола Влашич подписал контракт с клубом из Лондона «Вест Хэм Юнайтед».

По словам спортсмена, он очень хочет быстрее начать тренироваться в новой команде.

- Я очень рад, что подписал контракт с этим замечательным клубом. Мне не терпится надеть футболку «Вест Хэма» и выкладываться на каждой тренировке и в каждой игре, — написал Влашич в своём Instagram.

Сегодня стало известно о переходе хорватского футболиста в лондонский клуб. 31 августа был подписан контракт на 27 миллионов евро, по которому Никола Влашич в течение пяти лет будет играть за «Вест Хэм Юнайтед».

В 2018 году Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды, в 2019 году армейцы заплатили за него 15,7 миллионов евро.

Выступая в Российской Премьер-Лигt он провел 26 игр, в которых забил 11 мячей в ворота соперников, из которых 3- с пенальти.

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