Что обязательно нужно сделать с 4-летним мальчиком 1 сентября? Не упустите момент
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Что обязательно нужно сделать с 4-летним мальчиком 1 сентября? Не упустите момент

6:20:358/31/2021Фото: pxhere
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В народе день называли Стратилатом Тепляком, поскольку в этот день обычно было тепло, но люди наблюдали за погодными приметами и определяли какой будет осень.

кони
Мальчишек сегодня начинали приучать к взрослой жизни

Сегодня, 1 сентября, люди в храмах отмечали день памяти святого Андрея Стратилата, который был военачальником-язычником, пока не пришел к христианству, и не привел к христианской вере своих воинов. Вера во Христа помогла им одержать победу над врагом, после чего все уверовали и приняли христианство. За это всех воинов во главе с их военачальником казнили.

Традиции и запреты на 1 сентября

В народе день называли Стратилатом Тепляком, поскольку в этот день обычно было тепло, но люди наблюдали за погодными приметами и определяли какой будет осень.

До времени правления Петра I люди в этот день отмечали новый год. В этот день существовало много традиций и народных обычаев, люди старались их соблюдать, чтобы будущий год был благополучным.

В этот день было не страшно заболеть каким-то заболеванием, поскольку люди верили, что любой недуг, который начинался 1 сентября, очень быстро проходил. А если начинали болеть зубы, то нужно было приложить к больному месту кусочек сырой свеклы.

Запрещалось в этот день прогонять случайно пробудившихся кошку или собаку, поскольку в таком случае может приключиться несчастье, а пришедшее животное приносило с собой счастье и благополучие.

Если люди желали, чтобы в следующем году никогда не было голода и безденежья, обязательно на праздничный стол сегодня готовили яичницу.

Мужчины в этот день обязательно садили своих сыновей, которым недавно исполнилось 4 года, на коня и учили их обращаться с животным - так начиналась подготовка мальчика ко взрослой жизни мужчины.

В этот день строго запрещалось лениться и ничего не делать, было принято активно собирать и заготавливать урожай на зиму.

Нельзя было ужин проводить в одиночестве, обязательно накрывали праздничный стол, созвали к нему всех своих родных и близких людей. По окончании ужина обязательно нужно было вымыть посуду и вымести пол, чтобы Домовой не злился.

Принято было ровно в 00:00 загадывать свои желания, просто прошептав их. Считалось, что 1 сентября ни в коем случае нельзя приобретать свиней для хозяйства, поскольку в таком случае может погибнуть лошадь или конь в хозяйстве.

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