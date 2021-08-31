"Единая Россия" раздают крышки для банок в рамках агитации
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"Единая Россия" раздают крышки для банок в рамках агитации

5:24:058/31/2021Фото: vologda-poisk.ru
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Предметы для консервирования с символикой партии не нарушают законодательства.

Избирателям раздают крышки для консервирования

В пресс-службе регионального отделения Единой России дали пояснения насчет инцидента с крышками. Напомним, в некоторых регионах кандидаты в депутаты от этой партии начали дарить избирателям крышки для консервирования с символикой партии. Некоторых это крайне возмутило.

Как пояснили в пресс-службе, что их действия не нарушают избирательное законодательство.

- Агитационные материалы – крышки – были изготовлены кандидатом в депутаты Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва В.Н. Артамоновой официально в рамках избирательной кампании, оплачены за счёт средств избирательного фонда кандидата со специального избирательного счёта. Об изготовлении данных агитационных материалов до начала распространения была уведомлена Избирательная комиссия Вологодской области в установленном законом порядке. В действиях по распространению крышек от имени В.Н. Артамоновой отсутствуют признаки нарушений избирательного законодательства.

Напомним, что выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

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