"Единая Россия" раздают крышки для банок в рамках агитации

В пресс-службе регионального отделения Единой России дали пояснения насчет инцидента с крышками. Напомним, в некоторых регионах кандидаты в депутаты от этой партии начали дарить избирателям крышки для консервирования с символикой партии. Некоторых это крайне возмутило.
Как пояснили в пресс-службе, что их действия не нарушают избирательное законодательство.
- Агитационные материалы – крышки – были изготовлены кандидатом в депутаты Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва В.Н. Артамоновой официально в рамках избирательной кампании, оплачены за счёт средств избирательного фонда кандидата со специального избирательного счёта. Об изготовлении данных агитационных материалов до начала распространения была уведомлена Избирательная комиссия Вологодской области в установленном законом порядке. В действиях по распространению крышек от имени В.Н. Артамоновой отсутствуют признаки нарушений избирательного законодательства.
Напомним, что выборы пройдут с 17 по 19 сентября.