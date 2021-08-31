Минтруда проверит пансионат им. Калинина в Бердске, где разлучили влюбленных
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Минтруда проверит пансионат им. Калинина в Бердске, где разлучили влюбленных

5:51:488/31/2021,Валерия НипомнящаяФото: Курьер. Среда. Бердск
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Юлию увезли в психоневрологический интернат, а Владимира оставили. Но ведомство выяснит и адекватность лечения постояльцев социального учреждения.

Министерство инициировало выездную проверку в отделение бердского пансионата

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" направила запрос в Министерство труда и социального развития Новосибирской области и в пансионат ветеранов труда им. Калинина, а конкретно директору – Василию Гоманкову, после того, как проживающую в учреждении Юлию Дмитриеву разлучили с возлюбленным Владимиром и отвезли в Каменский психоневрологический интернат. После этого девушку, по некоторым данным, отправили в государственную новосибирскую психиатрическую больницу №3.

В редакцию из министерства пришел ответ следующего содержания:

«Министерство труда и социального развития Новосибирской области по факту размещения в издании «Курьер. Среда. Бердск» материалов о деятельности подведомственного стационарного учреждения инициировало выездную проверку Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда имени М. И. Калинина» в части соблюдения действующих нормативно-правовых актов и регламентов. До окончания проверки министерство считает преждевременным комментировать ситуацию, описанную в СМИ».

Напомним, ранее в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Ольга – бывшая сестра-хозяйка бердского пансионата ветеранов труда. Она рассказала историю Юлии Дмитриевой и Владимира Клеманова, которые проживали в учреждении. Молодые люди были парой и жили в пансионате вместе, их разлучили - Юлию перевели в Каменский психоневрологический интернат.

Известно, что Владимира отправили в подсобное хозяйство в 4-е отделение. Пока он был там, Юлю отвезли в профильное учреждение закрытого типа.

После этого, 27 августа, Ольга поделилась, что Владимира Клеманова собираются отправлять в тот же Каменский интернат, заставляют его собирать вещи. Со слов Ольги, у него также есть брат-близнец, которого тоже хотят перевести, но в другое место. Она посоветовала мужчине ничего не подписывать, спрятать паспорт и написать заявление в опеку, которое она отвезет и зарегистрирует. А позже добавила, что Юлию увезли в государственную клиническую психбольницу № 3. Позже стало известно, что братьев всё же оставили в бердском пансионате им. Калинина.

По словам Ольги, руководство по отношению к проживающим ведет себя некорректно. Например, у постояльцев нарушается режим рабочего дня, применяется лекарство, которое не должно. В обращении в министерство мы также обратили на это внимание. О результатах проверки расскажем в следующих материалах.

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