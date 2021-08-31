Один человек погиб и семь ранены от удара молнии на пляже
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Один человек погиб и семь ранены от удара молнии на пляже

5:34:408/31/2021Фото: foxnews
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Погибший мужчина работал спасателям на этом пляже.

Горожане несут цветы к месту гибели спасателя

Серьезное ЧП произошло в минувший понедельник в Нью-Джерси. Там из-за удара молнии один человек погиб и еще семь получили ранения.

Как стало известно, в половине пятого вечера полицейских вызвали на 21-ю авеню-Бич в районе Южного приморского парка в городке Беркли. Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели, что восемь человек, в том числе, четыре спасатели были поражены молнией.

Чуть позже один из спасателей скончался от полученных ранений. Известно, что он стал девятым погибшим в этом году из-за удара молнии в Америке. По словам полиции, остальные пострадавшие были доставлены в районные больницы для лечения.

Мэр городка Беркли Кармен Амато назвала инцидент «трагическим и душераздирающим днем ​​для нашего города и всего побережья Джерси».

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