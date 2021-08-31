Один человек погиб и семь ранены от удара молнии на пляже

Серьезное ЧП произошло в минувший понедельник в Нью-Джерси. Там из-за удара молнии один человек погиб и еще семь получили ранения.
Как стало известно, в половине пятого вечера полицейских вызвали на 21-ю авеню-Бич в районе Южного приморского парка в городке Беркли. Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели, что восемь человек, в том числе, четыре спасатели были поражены молнией.
Чуть позже один из спасателей скончался от полученных ранений. Известно, что он стал девятым погибшим в этом году из-за удара молнии в Америке. По словам полиции, остальные пострадавшие были доставлены в районные больницы для лечения.
Мэр городка Беркли Кармен Амато назвала инцидент «трагическим и душераздирающим днем для нашего города и всего побережья Джерси».