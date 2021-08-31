Лунный календарь здоровья на сентябрь 2021 года: Когда стоит быть осторожней и в какие дни сходить к врачу?

Положение луны и некоторых планет в первом осеннем месяце 2021 года, по оценкам астрологов, создает такие условия, которые смело можно объединить и сказать, что сентябрь не будет очень напряженным для состояния вашего здоровья, за исключением нескольких дней, когда пациенту нужно быть особо внимательным со сдачей анализов и получением консультации врача. Травмоопасным месяц назвать нельзя, однако может сохраняться некоторая напряжённость, которая может исходить от водоёмов, химикатов и проявления аллергий.
В этом месяце станет ретроградным Меркурий, операции при таком положении планеты не запрещены, однако нужно будет контролировать врачебные назначения и соблюдение режима дня.
Самым лучшим периодом для сдачи анализов и получения консультаций с узкоспециализированными врачами называется период до 24 сентября, поскольку именно с этого дня Меркурий становится ретроградным.
Для проведения хирургических операций лучше выбирать следующие дни: 5, 22, 25, 26 и 30 сентября 2021 года. В эти дни риски могут быть самыми низкими, однако не забывайте, что рекомендации лунного календаря являются приблизительными и мнение врача должно играть для вас первостепенную роль.
Самыми благоприятными днями в сентябре для решения вопросов, связанных с вашим здоровьем называются 7, 11, 12, 13, 27 и 28 сентября.
Хорошими днями для обращения к врачам и сдачи анализов являются дни 1, 2, 4, 5, 9, 14, 16, 17, 23, 26 и 30 сентября.