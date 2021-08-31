Иск на Джигана за хамство в соцсетях подаст Национальный родительский комитет
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Иск на Джигана за хамство в соцсетях подаст Национальный родительский комитет

7:32:528/31/2021Фото: @iamgeegun
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Привлечение подписчиков и создание скандального контента привело к тому, что рэпера заподозрили в пропаганде гомосексуализма.

Джиган - новая жертва "моралистов", которые считают его поведение оскорбительным

Рэпер Джиган славится своей развязностью и свободой в общении. Он выпускает ролики, где матерится на своих подписчиков, распивает спиртные напитки и просто куражится. Популярность к нему пришла еще больше, когда рэпер стал выставлять скандальные ролики.

Общественников возмутило поведение медийного артиста. В числе тех, кто решил бороться с имиджем и поведением Джигана стал Юрий Облонский, возглавляющий «Национальный родительский комитет».

По его словам, поведение рэпера развращает молодежь, а его «петушки» ничто иное как пропаганда гомосексуализма. По словам Облонского, который является ведущим психологом МГТУ имени Баумана, он радеет за приоритеты государства, собирается комплексно бороться как с самим Джиганом, так и со многими популярными артистами и тиктокерами, эпатирующими публику.

Облонский считает, что рэперу следует пройти курс лечения, для того, чтобы укрепить психику, также он предполагает, что четверо детей, которые рождены у Самойловой и Джигана должны быть опрошены на предмет воспитания.

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