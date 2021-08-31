В страшном ДТП с четырьмя автомобилями на трассе Р-256 под Бердском пострадали несколько человек. Смотрите видео

Страшное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло под Бердском вечером 31 августа.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" возле поселка Вега на трассе Р-256 столкнулись четыре автомобиля.
На место происшествия выехали пожарные, полицейские и машины скорой помощи.
Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, есть несколько пострадавших. По предварительной информации, все живы.
Позже стало известно, что массовое ДТП произошло на территории Искитимского района - на самой границе с Бердском в направлении Новосибирска.
Подробности - в ближайшее время.