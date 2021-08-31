7 сентября - Рош Ха Шана - еврейский Новый год: традиции и древние обычаи

Вечером в понедельник 6 сентября 2021 года евреи будут отмечать начало нового года, которые называется у них Рош-ха-Шана, а закончится празднование с наступлением ночи 8 сентября 2021 года. Этот праздник у евреев единственный, который празднуется двое суток подряд, потому что ему придается особо важное значение.
Летоисчисление у евреев осуществляется по лунному календарю, соответственно празднование нового года проходит в первые и вторые сутки седьмого лунного месяца с названием тишрей.
Этот праздник в еврейском понимании отмечается совершенно не так, как привыкли праздновать его мы- с мандаринами и наряженной ёлкой. Не бывает фейерверков и особо широкого веселья, поскольку этот праздник устраивается для переосмысления того, что было прожито в прошлом году, покаяния в собственных грехах и построения планов и надежд на будущий год. Поскольку иудеи считают, что бог сотворил весь мир именно в месяц тишрей, то именно с него начинается летоисчисление.
Считается, что именно в этот день были созданы первые люди, в этот день они вкусили запретное яблоко, в этот день закончился всемирный потоп и Ной ступил впервые на землю после него, а также многие другие события библейской истории, которые произошли именно в это праздник.
Сразу после празднования еврейского нового года у них начинается 10 дней трепета, которые длятся 10 суток. Эти дни предоставлены для усиленных молитв и принесения своего раскаяния, а по окончании этого периода отмечается праздник день примирения с названием йом-киппур . На протяжении этого периода считается, что перед Богом открыты три книги судьбы, в одну из которых записаны все имена грешников, во вторую вносятся имена праведников, а в третью книгу записывают того, кого ещё не отнесли ни туда ни сюда. Во время приветствия на протяжении всех этих 10дней евреи желают друг друга друг другу хорошего места в книге судьбы.
Весь этот период евреи воспринимают как-то время, когда можно совершить перезагрузку, пересмотреть свои приоритеты и ценности и начать жизнь с нового листа.
В этот праздник главной традицией является трубление в бараний рог, что по себе что само по себе очень символично, поскольку евреи расценивают этот звук как призыв всех на божий суд. Оба праздничных дня евреи посещают синагоги, молятся и слушают звуки бараньего рога, который призывает к совести каждого человека.
После посещения синагоги евреи отправляются к ближайшему водоему, куда нужно вытряхнуть все крошки из своих карманов, символично выбрасывая все годы все свои грехи, беды и невзгоды, веря, что их съедят рыбы.
На праздничный стол традиционно ставятся фрукты, среди которых главным является гранат. Также часто появляются яблоки и мед. Любая еда в этот праздник должна быть сладкой, потому принято даже сладкие фрукты макать в мед. Категорически запрещается ставить солёную, горькую пищу, поскольку с такой пищей могут в жизнь прийти несчастья и болезни. Также обязательно ставят приготовленную рыбу вместе с головой, нарезают кружочками морковь (они напоминают золотые монетки, и выпекают круглый хлеб с названием хала.