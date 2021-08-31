7 сентября - Рош Ха Шана - еврейский Новый год: традиции и древние обычаи
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

7 сентября - Рош Ха Шана - еврейский Новый год: традиции и древние обычаи

9:20:258/31/2021Фото: pxhere
0

Этот праздник в еврейском понимании отмечается совершенно не так, как привыкли праздновать его мы - с мандаринами и наряженной ёлкой.

яблоко, мед
Обрядовая еда должна была быть сладкой, а потому даже сладкие фрукты макали в мед

Вечером в понедельник 6 сентября 2021 года евреи будут отмечать начало нового года, которые называется у них Рош-ха-Шана, а закончится празднование с наступлением ночи 8 сентября 2021 года. Этот праздник у евреев единственный, который празднуется двое суток подряд, потому что ему придается особо важное значение.

Летоисчисление у евреев осуществляется по лунному календарю, соответственно празднование нового года проходит в первые и вторые сутки седьмого лунного месяца с названием тишрей.

Этот праздник в еврейском понимании отмечается совершенно не так, как привыкли праздновать его мы- с мандаринами и наряженной ёлкой. Не бывает фейерверков и особо широкого веселья, поскольку этот праздник устраивается для переосмысления того, что было прожито в прошлом году, покаяния в собственных грехах и построения планов и надежд на будущий год. Поскольку иудеи считают, что бог сотворил весь мир именно в месяц тишрей, то именно с него начинается летоисчисление.

Считается, что именно в этот день были созданы первые люди, в этот день они вкусили запретное яблоко, в этот день закончился всемирный потоп и Ной ступил впервые на землю после него, а также многие другие события библейской истории, которые произошли именно в это праздник.

Сразу после празднования еврейского нового года у них начинается 10 дней трепета, которые длятся 10 суток. Эти дни предоставлены для усиленных молитв и принесения своего раскаяния, а по окончании этого периода отмечается праздник день примирения с названием йом-киппур . На протяжении этого периода считается, что перед Богом открыты три книги судьбы, в одну из которых записаны все имена грешников, во вторую вносятся имена праведников, а в третью книгу записывают того, кого ещё не отнесли ни туда ни сюда. Во время приветствия на протяжении всех этих 10дней евреи желают друг друга друг другу хорошего места в книге судьбы.

Весь этот период евреи воспринимают как-то время, когда можно совершить перезагрузку, пересмотреть свои приоритеты и ценности и начать жизнь с нового листа.

В этот праздник главной традицией является трубление в бараний рог, что по себе что само по себе очень символично, поскольку евреи расценивают этот звук как призыв всех на божий суд. Оба праздничных дня евреи посещают синагоги, молятся и слушают звуки бараньего рога, который призывает к совести каждого человека.

После посещения синагоги евреи отправляются к ближайшему водоему, куда нужно вытряхнуть все крошки из своих карманов, символично выбрасывая все годы все свои грехи, беды и невзгоды, веря, что их съедят рыбы.

На праздничный стол традиционно ставятся фрукты, среди которых главным является гранат. Также часто появляются яблоки и мед. Любая еда в этот праздник должна быть сладкой, потому принято даже сладкие фрукты макать в мед. Категорически запрещается ставить солёную, горькую пищу, поскольку с такой пищей могут в жизнь прийти несчастья и болезни. Также обязательно ставят приготовленную рыбу вместе с головой, нарезают кружочками морковь (они напоминают золотые монетки, и выпекают круглый хлеб с названием хала.

Молодая жена Шаляпина в коме: прогноз врачей
Главное, чтобы она выжила»: жена Шаляпина в коме
Какую вкусняшку можно приготовить из арбузных корочек
Мужчины и женщины этих знаков зодиака самые неверные
Тревожные «звоночки», что началось развитие деменции
Зеленский в США: стало известно, в каком отеле он остановился
Чем мясной бульон может быть опасным для здоровья
лекарства, которые нельзя принимать после коронавируса
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Скорбная весть: не стало известного журналиста
Разорвет ли Киев торговые отношения с Россией
До какого возраста детям нельзя давать телефон
Какой документ нужно всегда иметь при себе: совет эксперта
Ему было всего 50: умер актер Алексей Лагутин
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Шаляпин женился: с женой стряслась беда
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
праздникиеврейские праздникиЕврейский Новый годРош ха-Шана
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы отмечаете этот праздник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

7 сентября - Рош Ха Шана - еврейский Новый год: традиции и древние обычаи
9:20:25 8/31/2021
7 сентября - Рош Ха Шана - еврейский Новый год: традиции и древние обычаи
В Кремле отреагировали на визит Зеленского в Вашингтон
9:18:48 8/31/2021
В Кремле отреагировали на визит Зеленского в Вашингтон
Российское правительство ушло в Telegram
8:56:17 8/31/2021
Российское правительство ушло в Telegram
БердскПокупку дорогой школьной формы нарушением закона назвал глава минобра Новосибирской области
8:39:35 8/31/2021
Покупку дорогой школьной формы нарушением закона назвал глава минобра Новосибирской области
Директора новосибирского "Мираторга" арестовали по обвинению в вымогательстве
8:20:49 8/31/2021
Директора новосибирского "Мираторга" арестовали по обвинению в вымогательстве
С первым днем осени самые красивые и нежные открытки для каждого: Отправь друзьям по whatsapp
8:15:39 8/31/2021
С первым днем осени самые красивые и нежные открытки для каждого: Отправь друзьям по whatsapp
Небесной красоты открытки и поздравления в день Донской иконы Богоматери 1 сентября для поздравления близких и родных
8:15:27 8/31/2021
Небесной красоты открытки и поздравления в день Донской иконы Богоматери 1 сентября для поздравления близких и родных
Бизнесмена Быкова присяжные признали виновным в организации двух убийств
8:10:03 8/31/2021
Бизнесмена Быкова присяжные признали виновным в организации двух убийств
БердскВодитель Audi погиб в массовом ДТП под Бердском: Новые подробности страшной аварии на трассе Р-256
7:46:10 8/31/2021
Водитель Audi погиб в массовом ДТП под Бердском: Новые подробности страшной аварии на трассе Р-256
Иск на Джигана за хамство в соцсетях подаст Национальный родительский комитет
7:32:52 8/31/2021
Иск на Джигана за хамство в соцсетях подаст Национальный родительский комитет