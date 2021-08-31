Талибы наступают на последнюю свободную провинцию Афганистана

Нападение талибов на Панджшер началось в Афганистане. Об этом во вторник сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на источники в афганском сопротивлении.
По данным издания, идут ожесточенные бои на перевале Хавак в Панджшерском ущелье.
Ранее сообщалось, что представители "Талибан"* и армии Афганистана ведут переговоры. Даже заявляли, что в переговорах был достигнут прогресс, и есть надежда, что ситуация решится мирным путем.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Панджшер - единственная свободная от талибов афганская провинция. Территория, где собрались силы афганского сопротивления, окружена.
Напомним, что "Талибан"* захватил Кабул без боя 15 августа. С тех пор боевики взяли контроль практически над всей территорией страны.
* Террористическая организация, запрещенная в России и Таджикистане.