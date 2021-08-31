Подробности массового ДТП под Бердском: Двигатель Audi отлетел на дорогу при лобовом ударе с Kia. Смотрите видео

В страшном ДТП с четырьмя автомобилями на трассе Р-256 под Бердском пострадали несколько человек. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» массовая авария произошла вечером 31 августа возле бердского поселка Вега на границе с Искитимским районом.
По предварительной информации, несколько человек серьезно пострадали. На место происшествия выехали пожарные и машины скорой помощи. Сейчас там работают сотрудники ГИБДД.
Скорее всего, погибших нет, но очевидцы говорят, что у пострадавших, доставленных в больницу мало шансов выжить. Сколько человек получили травмы, пока неизвестно.
Как удалось узнать «Курьер. Среда. Бердск» в лобовом столкновении сошлись «Ауди 6» и «Киа». Кроме того, в ДТП попали «Тойота» и еще одна «Ауди».
- Двигатель от одной «Ауди» валяется на дороге. Думаю, без трупов не обошлось, но тел возле места происшествия не видно. Обычно их накрывают и увозят в последнюю очередь. ДТП очень жесткое, - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, отметив, что федеральная трасса в районе аварии около 19.00 стоит в пробках в оба направления.