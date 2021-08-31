Водитель Audi погиб в массовом ДТП под Бердском: Новые подробности страшной аварии на трассе Р-256

Стали известны новые подробности массового ДТП в Искитимском районе на границе с Бердском. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером 31 августа возле бердского поселка Вега столкнулись 4 автомобиля. Два из них лоб в лоб - «Ауди 6» и «Киа». Автомобили разбиты всмятку. «Тойота» и еще одна «Ауди» задеты по касательной.
— Водитель «Ауди» погиб на месте. Водитель и пассажир-женщина второго авто получили травмы, их увезли в больницу, — рассказал старший госинспектор управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня НГС.
Сейчас на месте месте происшествия работают полицейские, устанавливают обстоятельства произошедшего. Трасса стоит в пробках в оба направления.
- Двигатель от одной «Ауди» валяется на дороге. Думаю, без трупов не обошлось, но тел возле места происшествия не видно. Обычно их накрывают и увозят в последнюю очередь. ДТП очень жесткое, - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы.
По неподтвержденной информации, в аварии серьезно пострадала преподаватель бердского медицинского колледжа. Ее положили в реанимацию ЦГБ Бердска.