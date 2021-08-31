Водитель Audi погиб в массовом ДТП под Бердском: Новые подробности страшной аварии на трассе Р-256
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Водитель Audi погиб в массовом ДТП под Бердском: Новые подробности страшной аварии на трассе Р-256

7:46:108/31/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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По предварительным данным, в аварии серьезно пострадала преподаватель бердского медицинского колледжа. Ее положили в реанимацию ЦГБ Бердска. 

Водитель и пассажир второго авто получили травмы

Стали известны новые подробности массового ДТП в Искитимском районе на границе с Бердском. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером 31 августа возле бердского поселка Вега столкнулись 4 автомобиля. Два из них лоб в лоб - «Ауди 6» и «Киа». Автомобили разбиты всмятку. «Тойота» и еще одна «Ауди» задеты по касательной.

— Водитель «Ауди» погиб на месте. Водитель и пассажир-женщина второго авто получили травмы, их увезли в больницу, — рассказал старший госинспектор управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня НГС.

Сейчас на месте месте происшествия работают полицейские, устанавливают обстоятельства произошедшего. Трасса стоит в пробках в оба направления.

- Двигатель от одной «Ауди» валяется на дороге. Думаю, без трупов не обошлось, но тел возле места происшествия не видно. Обычно их накрывают и увозят в последнюю очередь. ДТП очень жесткое, - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы.

По неподтвержденной информации, в аварии серьезно пострадала преподаватель бердского медицинского колледжа. Ее положили в реанимацию ЦГБ Бердска.

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