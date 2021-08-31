Школьников Бердска переведут на дистант в четвертую волну коронавируса
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Школьников Бердска переведут на дистант в четвертую волну коронавируса

11:06:298/31/2021Фото: Минпросвещения
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Министр образования назвал дистанционное обучение "днем самообразования", не исключив при этом продления каникул.

В школах Бердска допустили учебу в гибридном формате в гибридном формате

Около 100 школ в Новосибирской области в новом учебном году будут учиться в гибридном формате - сочетая дистанционное и очное обучения, рассказал в канун 1 сентября глава министерства образования региона Сергей Федорчук.

"У нас есть школы переполненные, где очень трудно развести потоки. Для того, чтобы развести потоки, нам приходиться часть детей на короткое время, чтобы большую часть времени они учились очно, выводить на дистанционный формат. Скажем так, день самообразования. Порядка 100. Я могу сразу сказать, что это в основном касается города Новосибирска, буквально нескольких школ Бердска и Искитима", - отметил министр в Instagram НГС.

По его словам, пока власти Новосибирской области не планируют вводить в школах новые ограничения из-за коронавируса. Но дополнительные меры могут ввести, если ситуация с заболеваемостью ухудшится.

"Могу точно сказать, что если пойдет четвертая волна, возможно, будут какие-то дополнительные ограничительные меры предприниматься, вплоть до дистанта на определенное время, продления каникул", - предположил Федорчук.

Всего в Новосибирской области откроют свои двери в среду 976 школ, где около 40% детей учатся во вторую смену.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", начнется новый учебный год для всех новосибирских школьников в очном формате. В Бердске торжественные линейки пройдут для первоклассников и выпускников, для остальных - классные часы.

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