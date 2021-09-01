1 сентября - День мученика Андрея Стратилата и еще пяти святых: категорические запреты дня и важные дела
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1 сентября - День мученика Андрея Стратилата и еще пяти святых: категорические запреты дня и важные дела

11:20:239/1/2021Фото: pixabay.com
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Славяне в этот день вспоминали как прожили этот год, думали над ошибками, которые они за это время совершили, просили прощения у тех, кого обидели. После этого строили планы на грядущий год, молились Богу и просили помощи.

Нельзя в этот день забывать молиться, лучше посетить храм с утра

1 сентября – память мученика Андрея Стратилата и 2593 мучеников, которые пострадали вместе с ним.
Мученик Андрей - римский военачальник при императоре Максимиане. Который прославился своей непоколебимой верой.

История этого праздника берет свое начало еще в 4 веке. Когда командующий войсками Андрей призвал свой отряд принять христианство и отречься от языческой веры. Они последовали за своим начальником. Но когда царь узнал об этом, он решил приговорить их к пыткам и смерти. Но это не уменьшило веру солдат, они оставались верными своим убеждениям и не собирались от них отказываться. Правительству пришлось идти другим путем, когда они узнали, что много людей пошло за Андреем Стратилатом. Власти издали указ отпустить всех узников. При этом казнить их в тайне от всех. Когда казнь началась, и воины приготовились напасть на них, но святой Андрей успокоил людей и попросил их поднять руки, чтобы помолиться, а не ответить на угрозу. После этого, он опустился на колени и стал молиться о спасении своих товарищей. Когда он закончил, воины кинулись на людей и стали убивать. Верующие при этом не сопротивлялись.
Перед смертью, святой просил Бога, чтобы на месте их гибели образовался целебный источник для других людей.

Традиции праздника

В этот день до времен Петра Первого отмечали Новый год, а потому в этот день вспоминали как прожили этот год, думали над ошибками, которые они за это время совершили, просили прощения у тех, кого обидели. После этого строили планы на грядущий год, молились Богу и просили помощи.

В этот день крестьяне проводили интересный обряд: если в семье подрастал маленький мальчик и ему исполнялось четыре года, то малыша впервые садили на коня - так его приучали к взрослой жизни мужчины.

Традиционно в этот день заканчивали сбор урожая свеклы - в некоторых регионах отмечался день Феклы-Свекольницы. На стол обязательно готовили самые разные блюда с добавлением свеклы. Делали даже квас.

Запреты праздника

На Андрея Стратилата лучше отложить домашние дела, такие как вышивание, стирка и другие мелкие вещи. При этом работать на огороде не запрещено, но лучше это делать после обеда.

Нельзя в этот день забывать молиться, лучше посетить храм с утра.

Запрещалось сквернословить, ругаться, отказывать в помощи ближнему. Перед тем, как отправиться в путь, запрещалось сегодня чинить одежду и обувь.

Ни в коем случае сегодня не жаловались на свою судьбу и отсутствие денег - так можно было привлечь еще больше бед и неприятностей.

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