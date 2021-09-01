Фекла-Свекольница: Почему по народным поверьям 1 сентября обязательно нужно найти в доме бабий угол и категорически запрещено смотреть на огонь
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Фекла-Свекольница: Почему по народным поверьям 1 сентября обязательно нужно найти в доме бабий угол и категорически запрещено смотреть на огонь

11:40:509/1/2021Фото: pixabay.com
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Эта традиция возлагалась на женщин-именинниц, поскольку именно они своими руками помогали защитить дом от нечистой силы.

Связка овса приносила в дом достаток

1 сентября наступит народный праздник день Феклы-Свекольницы. Праздник так назвали, потому что в этот день вспоминаются святые мученики Газские - Андрей, Тимофей, Апагия и Фекла, которые не побоялись смерти за Господа.

Сегодня принято наблюдать за приметами и совершать разные ритуалы, которые делали наши предки.

Бабий угол

На Свекольницу обязательно нужно было найти бабий угол у себя дома, чтобы положить туда несколько связок овса. Эта традиция возлагалась на женщин-именинниц, поскольку именно они своими руками помогали защитить дом от нечистой силы. Кроме того, связка овса приносила в дом достаток. Также собирали еще две связки овса, чтобы разложить их в горнице и сенях. И последнюю связку вешали в конюшне, чтобы отвадить лешего.

1 сентября нельзя смотреть на огонь

Считалось, посмотрев на пламя в этот день, можно было лишиться зрения на всю жизнь. По другой примете, человек мог увидеть в пламени знакомого самоубийцу или того, кто умер в мучениях и пытках. Люди верили, что это страшный знак, который может привести к подобной смерти в будущем.

Приметы на 1 сентября

Какая погода будет - такой и весь месяц.

Если южный ветер (теплый), значит будет хороший урожай овса.

Батюшка тепляк в овсах отек.

Тепло держится, лету, что ушло, все кланяется.

В этот день нельзя вглядываться в огонь – можно потерять зрение.

Те, что родились 1 сентября отличаются добротой. Им дана особая мудрость, носить им следует агат или гранат.

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традициипраздникиприметы Фекла-Свекольницабабий угол
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