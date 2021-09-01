Донская чудотворная икона Божией Матери: загадка первой иконы Руси, история, и кому помогает
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Донская чудотворная икона Божией Матери: загадка первой иконы Руси, история, и кому помогает

12:20:139/1/2021Фото: pixabay.com
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По легенде, ключевая роль иконы связана с одним из важнейших моментов становления российского государства - объединением русских земель вокруг единой и наследственной великокняжеской власти.

икона Донская
До сих пор нет единого мнения об авторе иконы

1 сентября все православные отметят праздник Донской иконы Божией Матери- одной из самых первых икон, совершившей чудо на полях сражений. Ученые до сих пор спорят, кто и где именно создал этот образ. Однако ответ на эту загадку простой - рассказываем:

Ежегодно в начале сентября, с первого по третье число, верующие приходят помолиться чудотворному образу. В Донской монастырь ежегодно из Третьяковской галереи привозят этот святой лик, поскольку на постоянном хранении оригинал иконы постоянно находится именно в ней.

На Донской иконе изображен образ Божией Матери, как считается, написанный известным иконописцем Феофаном Греком.

По легенде, ключевая роль иконы связана с одним из важнейших моментов становления российского государства - объединением русских земель вокруг единой и наследственной великокняжеской власти. Большое почитание икона Богоматери получила после победы над татарами на Куликовском поле, где участвовал Димитрий Донской. Армия несла это изображение в качестве знамени во время битвы, состоявшейся 8 сентября, в день Рождества Пресвятой Марии, в 1380 году. После победы икону передали донские казаки в подарок князю Димитрию Донскому. Он перевез ее в нынешнюю столицу России.

В 1591 году на границе Москвы состоялась битва с крымскими татарами. От этого люди стали много и сильно молиться перед образом Богородицы. Ей было приписано сохранение города в целости. В честь этого на том самом месте в Москве, где икона стояла во время битвы, был воздвигнут Донской монастырь. После победы чудотворный образ остался в Москве, сначала в Успенском соборе Кремля, а затем в Благовещенском.

Стоит отметить, что сейчас искусствоведы стали сомневаться, что икону написал Феофан Грек, об этом говорит тот способ замешивания краски, который был использован при написании образа, сотрудники Третьяковки, использовав специальный рентген выяснили, что краски смешивали способом, не похожим на способ византийской школы и самого Феофана Грека.

При этом специалисты сообщают, что икона была написана неизвестным художником в конце 16 века в Москве. Это был период после событий на Куликовском поле.

При этом икона не утратила своего чудодейственного образа, и к ней все так же приходят с молитвами и просьбами о помощи в начинаниях, защите от врагов и нападок со стороны. Ее глубоко почитают люди, получившие помощь при болезнях и унынии.

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