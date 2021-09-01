Погода 1 сентября 2021: придут ли первые заморозки в День знаний?

В День знаний, 1 сентября, по прогнозам метеорологической станции по Новосибирской области, в том числе в Бердске ожидаются ночные заморозки, температура воздуха ночью может опуститься ниже нуля до -3 градусов по Цельсию.
В целом первый осенний день будет солнечным, без осадков с потеплением в обед до +16 градусов. Ночью опустится до +10 на градуснике.
Ветер легкий северо-западный, 1.5 м/с, при относительной влажности воздуха 60%.
По народному календарю 1 сентября отмечается день Фелклы Свекольницы, а в православном календаре — день памяти трех Газских мучеников — Тимофея, Агапия и Феклы, которые пострадали за веру в 304-306 годах.
Традиции
Название праздника “Свекольница” говорит само за себя. Считается, что в этот день начинали убирать урожай свеклы. Наши предки ее выращивали в большом количестве, поскольку ценили за полезные свойства, которых нет у других овощей.
Интересной традицией считалось украшение дома овсом 1 сентября. Такая обязанность возлагалась на женщин-именинниц в сентябре. Именно они должны были принести в дом несколько букетов овса — один положить в бабий угол (место за русской печкой), еще два в сенях и горнице, и последний размещали в конюшне. Букет овса был, своего рода, талисманом, приносящим удачу и богатство, а также защищающим от злых духов.
Если в доме подрастал будущий помощник, мальчик четырех лет, то его в этот день учили езде на коне.