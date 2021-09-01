7 сентября - Новолуние в Деве: Что можно и нельзя делать в Первое Новолуние осени 2021

7 сентября 2021 года очень благополучное Новолуние в созвездии Девы. Пик астрономического события случится в 3:51 по времени Москвы.
Созвездие Девы - один из самых непонятых из двенадцати знаков зодиака. Большинство людей думают о Деве как о детализированном, типичном, чопорном, чистом и непорочном знаке, и многие из этих черт действительно присущи Деве. Это один из самых духовно проницательных и недооцененных знаков зодиака.
Новолуние в Деве характерно тем, что Луна делает благотворным влияние Плутона и Сатурна. Это означает, что как день Новолуния, так и следующий период растущей Луны будут очень полезны для исцеления, включая физическое, эмоциональное и духовное исцеление, исцеление прошлых травм, прошлых отношений и прошлых жизней. Медитация и ароматерапия, цветочные средства, а также традиционные лекарства могут дать лучшие результаты, чем обычно. Энергетическое исцеление тоже получает некоторую помощь. Кроме того, магия и духовность будут сильны.
В период Новой Луны вы можете почувствовать сильное желание организовать свое жизненное пространство в Деве. Это отличное время для работы над любыми начинаниями, проектами, поскольку этот знак обладает способностью анализировать важные дела.
Девы любят протягивать руку помощи, поэтому не удивляйтесь, если вы станете первым добровольцем, когда друг попросит об услуге. Не ошибитесь-вы ни в малейшей степени не почувствуете себя обязанным. Поскольку Девы любят вмешиваться, вы не только захотите прийти кому-то на помощь, но и получите от этого чрезвычайное удовлетворение.
Не стоит в период первого осеннего новолуния избегать встреч, конфликтовать и брать взаймы.