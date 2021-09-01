Категорические запреты 2 сентября в день пророка Самуила: какое знамение было святому и почему под его защитой все обездоленные и униженные

2 сентября христиане вспоминают библейского пророка Самуила - “услышанного Богом”. Пророк родился в очень тяжелое для живущих в Израиле время. Ему было суждено стать пророком.
Самуил получил свое первое Божественное откровение, когда был еще очень молод. Однажды вечером, когда он прилег отдохнуть в скинии в Силоме, он услышал голос, зовущий его по имени. Он вскочил и побежал к пожилому Илаю, думая, что тот позвал его. Но Илий сказал ему, чтобы он возвращался, потому что он не звал его. Это повторилось три раза, а затем Илай осознал, что это был Божественный призыв. Затем он сказал парню, что, если он услышит голос, то он должен сказать: "Говори, о Господь, ибо Твой слуга слышит".
Считается, что пророк заступник всех обездоленных и униженных на земле. Поэтому все, кто чувствует себя обиженным, могут обратиться к пророку.
Самуил всю свою жизнь трудился на благо своего народа и служил последним судьей Израиля, прежде чем народ попросил о монархии. Библейские записи показывают, что израильские армии вели сражения и несли некоторые потери, в целом нация выжила и процветала под руководством Самуила.
В конце концов был установлен порядок, укрепилось благочестие, и люди стали жить в мире и процветании.
До сих пор, крестьяне просят у народного заступника хорошую погоду, защиту от плохого урожая и врагов, которые могут нанести им ущерб.
Запреты на день Самуила
На Руси в Самойлов день категорически было запрещено оставлять своих детей без присмотра. К детям, оставленным одними даже на несколько минут, может прийти злой дух и напугать их.
2 сентября — не подходящий день для подстригания волос, так можно укоротить свою жизнь.
Сегодня женам строго запрещалось ругаться с мужьями, иначе отношения остынут навсегда. Сегодня старались угодить любым образом и не ругаться.
Нельзя было ходить к водоемам и в лес в одиночку - обязательно брали спутника, если была такая необходимость.
Строго запрещалось сегодня играть свадьбу и свататься.