Яркие поздравления с первым днем осени для каждого: Привет, самое красочное время года!
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Яркие поздравления с первым днем осени для каждого: Привет, самое красочное время года!

7:15:529/1/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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1 сентября - Первый день осени. С первым днем Осени!

Первый день осени

Вот и первый желтый листочек,
Вот и первый осенний денек!
Дни короче, длиннее ночи,
Мягкий плед и горячий чаек...

Будет осень пусть ваша чудесной,
Полной радостей, полной добра,
Удивительной и интересной,
Ведь прекрасная осень пора!

***

Нежно паутинка
Волос твоих коснулась
Это незаметно
Осень к нам вернулась.

С первым днем осенним
Тебя я поздравляю,
Летнее тепло
Еще он сохраняет.

Скоро осень кистью
Золотой взмахнет,
Первый лист багряный
Под ноги упадет.

На свидание осень
В первый день зовет
С нею в твою жизнь
Счастье пусть придет.

Первый день осени

Покрылась золотом природа,
И листопад закружит скоро,
Не страшна нам непогода,
Красота природного декора.

Готовится погода холодать,
И увядает жизнь, но ненадолго,
И хочется о грусти рассказать,
Природе, что сейчас в осколках.

Я поздравляю с первым днем,
Запомнится пусть это время,
И счастье помнится притом,
А с плеч сойдет лихое бремя.

***

Вот осень первым дуновением
Уже стучится в вашу дверь,
Пусть принесет лишь только радость
Осенний этот первый день.

Приятна будет пусть прохлада,
Пусть о любви поют дожди,
Мечта пусть кружит листопадом,
Красивы будут пусть лишь дни.

Пусть не расстроят слякоть, тучи,
Пусть спутником вам будет зонт,
Пусть каждый в эту чудо осень
Окажется чуть-чуть влюблен.


Источник: pozdravok.ru

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