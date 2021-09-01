Яркие поздравления с первым днем осени для каждого: Привет, самое красочное время года!

Вот и первый желтый листочек,
Вот и первый осенний денек!
Дни короче, длиннее ночи,
Мягкий плед и горячий чаек...
Будет осень пусть ваша чудесной,
Полной радостей, полной добра,
Удивительной и интересной,
Ведь прекрасная осень пора!
***
Нежно паутинка
Волос твоих коснулась
Это незаметно
Осень к нам вернулась.
С первым днем осенним
Тебя я поздравляю,
Летнее тепло
Еще он сохраняет.
Скоро осень кистью
Золотой взмахнет,
Первый лист багряный
Под ноги упадет.
На свидание осень
В первый день зовет
С нею в твою жизнь
Счастье пусть придет.
Покрылась золотом природа,
И листопад закружит скоро,
Не страшна нам непогода,
Красота природного декора.
Готовится погода холодать,
И увядает жизнь, но ненадолго,
И хочется о грусти рассказать,
Природе, что сейчас в осколках.
Я поздравляю с первым днем,
Запомнится пусть это время,
И счастье помнится притом,
А с плеч сойдет лихое бремя.
***
Вот осень первым дуновением
Уже стучится в вашу дверь,
Пусть принесет лишь только радость
Осенний этот первый день.
Приятна будет пусть прохлада,
Пусть о любви поют дожди,
Мечта пусть кружит листопадом,
Красивы будут пусть лишь дни.
Пусть не расстроят слякоть, тучи,
Пусть спутником вам будет зонт,
Пусть каждый в эту чудо осень
Окажется чуть-чуть влюблен.
Источник: pozdravok.ru